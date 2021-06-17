У Hublot вышла лимитированная серия часов с работой художника Марка Ферреро на циферблате

Картина облачена в полированный синий керамический корпус диаметром 39 миллиметров, который украшают 42 бриллианта, белую композитную смолу и сталь. В модели Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue использована запатентованная система крепления One Click, которая позволяет часам менять внешний вид одним щелчком. За их безостановочную работу на протяжении двух дней отвечает механизм HUB1710, гарантирующий 50-часовой запас хода.