Bvlgari представили коллекцию высокого ювелирного искусства Magnifica — самую драгоценную за всю историю бренда

Новая коллекция высокого ювелирного и часового искусства Bvlgari состоит из 122 драгоценных произведений. Она стала самой дорогой за всю историю римского ювелирного дома, так как включает изделия из редких камней, собранных экспертами Bvlgari со всего мира. Это шпинель в 131.24 карата, 93-каратный кабошон колумбийского изумруда, а также пять овальных турмалинов параиба огранки «кушон» — самых редких драгоценных камней в мире общим весом около 500 карат.
Кроме того, Magnifica передает 137-летнюю историю римского ювелирного дома и представляет собой оду музам Bvlgari. Трехмерные драгоценные художественные произведения уникальны не только редкими камнями, но и объемом вложенного в них ручного труда — на некоторые из них ушло до 2 500 часов.
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