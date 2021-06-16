Bvlgari представили коллекцию высокого ювелирного искусства Magnifica — самую драгоценную за всю историю бренда

Новая коллекция высокого ювелирного и часового искусства Bvlgari состоит из 122 драгоценных произведений. Она стала самой дорогой за всю историю римского ювелирного дома, так как включает изделия из редких камней, собранных экспертами Bvlgari со всего мира. Это шпинель в 131.24 карата, 93-каратный кабошон колумбийского изумруда, а также пять овальных турмалинов параиба огранки «кушон» — самых редких драгоценных камней в мире общим весом около 500 карат.