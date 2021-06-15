Колье Axenoff, браслет Chopard, перстень Parure Atelier и еще 5 украшений, как у героинь и героев кино

Турмалин параиба, на котором мир помешался с конца 1980-х, — единорог в мире драгоценностей. Во-первых, этот камень цвета мятной жвачки так сияет, что не отбрасывает тени (ну, почти). Во-вторых, у него единственного есть, помимо меди и марганца, настоящее золото в составе. В-третьих, каратных турмалинов параиба на свете примерно в 15 000 раз меньше, чем таких же убедительных бриллиантов. Будто бы этого недостаточно, чтобы нас поразить, но российские ювелиры смогли придать центральному камню форму сердца. Задача со звездочкой даже при работе с алмазом стала суперчелленджем в огранке гораздо более хрупкого (около 7 по шкале Мооса) турмалина параиба.