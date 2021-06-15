Колье Axenoff, браслет Chopard, перстень Parure Atelier и еще 5 украшений, как у героинь и героев кино

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина за блеском бриллиантов разглядела ювелирную тенденцию: эстетика костюмного кино распространилась на ювелирные тренды.
Lily of the Valley
Axenoff
Жемчужный фермуар, как у актрисы Эдвардианской эпохи Герти Миллар, украшает плашка с натюрмортом на эмали в рамке бесцветных топазов.
Happy Hearts Flowers
Chopard
Браслет-бутоньерка в духе Уоллис Симпсон тоже весь про свободу: бриллиант в сердцевине золотого цветка с перламутром танцует в такт движениям руки.
Paraiba
Maxim Demidov
Неважно, в королеву какой страны и эпохи играем: без помпезного перстня из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами не обойтись.
Rise & Glow
Hands Remember
Золотая серьга с крестом, похожая на ювелирку рыцаря-пирата Фрэнсиса Дрейка или героев Рембрандта, взяла на абордаж первый шоурум бренда на Васильевском.
Leo
Dasha Fedorova
Серебряное кольцо петербургского ювелира из 47 Store припечатано цитатой древнеримского баснописца Федра: Quia nominor Leo. В вольном переводе — «могу себе позволить».
Bvlgari Monete
Вставлять античные монеты в золотые и платиновые рамки кулонов и чокеров ювелирный дом начал еще в 1960-е. Через двадцать лет эта история обрела название Monete и стала постоянной линией Bvlgari. Валюта древних римлян на груди не служила, в отличие от славянских монист, наглядной выпиской с банковского счета, а стала остроумной метафорой Вечного города, где древние руины бесконфликтно соседствуют с новейшими «Ламборгини». Хотя сами серебряные и бронзовые монеты (даже смешная голова Горгоны Медузы с высунутым языком) стоят совсем не шуточно — почти всем им около двух тысяч лет.
Parure Atelier
Турмалин параиба, на котором мир помешался с конца 1980-х, — единорог в мире драгоценностей. Во-первых, этот камень цвета мятной жвачки так сияет, что не отбрасывает тени (ну, почти). Во-вторых, у него единственного есть, помимо меди и марганца, настоящее золото в составе. В-третьих, каратных турмалинов параиба на свете примерно в 15 000 раз меньше, чем таких же убедительных бриллиантов. Будто бы этого недостаточно, чтобы нас поразить, но российские ювелиры смогли придать центральному камню форму сердца. Задача со звездочкой даже при работе с алмазом стала суперчелленджем в огранке гораздо более хрупкого (около 7 по шкале Мооса) турмалина параиба.
TOUS
Короткое ожерелье Gloss влилось в большую коллекцию Fragile Nature, где элементы из драгметаллов принимают тягучую и «неправильную» форму морской гальки или солнечного зайца. Но строгая геометрия природе тоже не чужда (соты! икра! капли дождя!), так что убористый ряд орошенных жемчугом колец вполне вписывается в концепт. А главное, колье действительно имеет что сказать о хрупкости природы — и поэтому создано из металлов отслеживаемого происхождения и культивированных пресноводных жемчужин.
Фото: архивы пресс-служб
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