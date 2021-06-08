Ювелирный дом TOUS запустил дни скидок

В бутиках и на сайте испанского ювелирного дома проходят дни TOUS — акция с несколькими предложениями для покупателей продлится до 13 июня. Только в эти дни TOUS предлагает скидку 30% почти на все свои украшения и аксессуары. Кроме того, при покупке двух и более вещей она увеличится до 40% и к ней прибавится бонус — купон со скидкой 10% на следующую покупку. Если общий чек превысит определенную сумму (подробности в бутиках и на сайте бренда), в подарок можно получить новый цветочно-фруктовый аромат LOVE ME во флаконе-мишке TOUS.