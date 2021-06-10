Hublot представляет первую модель часов из керамики желтого цвета

Разработка яркой желтой высокотехнологичной керамики Hublot была запланирована еще с момента выпуска красной керамики в 2018 году. Это уникальный производственный процесс и запатентованный материал, полностью придуманный и изготовленный отделом исследований и разработок мануфактуры Hublot и ее лабораторией

металловедения и материаловедения. Четыре года исследований были посвящены поиску идеального баланса между температурой и давлением, который позволил спекать керамику без сжигания ее пигментов. Мастера Hublot успешно справились с задачей сохранить свойства и цветовые измерения пигментов и одновременно увеличить износостойкость керамики, которая считается более твердой, чем ее традиционные виды.

Больше не нужно выбирать между черным и белым. Благодаря Hublot керамика может быть любого цвета — красного, синего, бежевого, зеленого и теперь желтого! Швейцарский бренд продолжает создавать историю инноваций, регулярно изобретая новые материалы.