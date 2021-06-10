Hublot представляет первую модель часов из керамики желтого цвета

Желтый — цвет, который широко встречается в природе. Однако в таком материале, как керамика, его сложно и почти невозможно воспроизвести. Но благодаря своему богатому опыту мануфактура Hublot смогла это реализовать — создать первую керамику ярко-желтого цвета. Так появилась модель часов Hublot Big Bang Unico Yellow Magic.
Разработка яркой желтой высокотехнологичной керамики Hublot была запланирована еще с момента выпуска красной керамики в 2018 году. Это уникальный производственный процесс и запатентованный материал, полностью придуманный и изготовленный отделом исследований и разработок мануфактуры Hublot и ее лабораторией
металловедения и материаловедения. Четыре года исследований были посвящены поиску идеального баланса между температурой и давлением, который позволил спекать керамику без сжигания ее пигментов. Мастера Hublot успешно справились с задачей сохранить свойства и цветовые измерения пигментов и одновременно увеличить износостойкость керамики, которая считается более твердой, чем ее традиционные виды.
Больше не нужно выбирать между черным и белым. Благодаря Hublot керамика может быть любого цвета — красного, синего, бежевого, зеленого и теперь желтого! Швейцарский бренд продолжает создавать историю инноваций, регулярно изобретая новые материалы.
Часы с корпусом диаметром 42 мм выпущены ограниченной серией из 250 экземпляров. Модель обладает ультракрасочным дизайном: фланец, индексы, счетчики минут и секунд, арабские цифры и стрелки солнечно-желтого цвета подчеркивают конструкцию мануфактурного механизма Unico HUB1242, которую с лицевой стороны открывает сапфировое стекло. Уровень яркости сохраняется и в желтом фактурном ремешке с подкладкой.
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