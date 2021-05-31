Hublot отмечают победу «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА

В прошлую субботу, 29 мая, английский клуб «Челси» одержал вторую победу в Лиге чемпионов УЕФА, обыграв «Манчестер Сити». Эта победа укрепила партнерский союз между шввейцарским часовым брендом Hublot и легендарным футбольным клубом. В 2006 году Hublot объявили о своей любви к футболу с запоминающимся лозунгом «Hublot любит футбол». А с 2015 года бренд является официальным хронометристом всех крупных соревнований УЕФА и партнером «Челси».
В 2016, 2017 и 2019 годах Hublot произвели настоящий хет-трик: бренд выпустил три модели часовв, специально разработанные для «синих», как называют свою команду болельщики «Челси». В 2016-м Hublot представил классический хронограф Fusion, за которым в 2017-м последовал выпуск Big Bang Chelsea. В 2019 году Hublot совместно с «Челси» презентует третью серию часов — Fusion Chronograph Chelsea FC. Эта версия ограничена всего 100 экземплярами и демонстрирует синий цвет благодаря инновационному использованию цветной керамики. Часы украшены синим резиновым ремешком и гравировкой Pride of London на обратной стороне.
Теперь после очередной победы «Челси» швейцарский бренд Hublot — не просто партнер футбольной команды, а партнер самой знаменитой команды континента и «чемпиона чемпионов».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.