Hublot отмечают победу «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА

В 2016, 2017 и 2019 годах Hublot произвели настоящий хет-трик: бренд выпустил три модели часовв, специально разработанные для «синих», как называют свою команду болельщики «Челси». В 2016-м Hublot представил классический хронограф Fusion, за которым в 2017-м последовал выпуск Big Bang Chelsea. В 2019 году Hublot совместно с «Челси» презентует третью серию часов — Fusion Chronograph Chelsea FC. Эта версия ограничена всего 100 экземплярами и демонстрирует синий цвет благодаря инновационному использованию цветной керамики. Часы украшены синим резиновым ремешком и гравировкой Pride of London на обратной стороне.