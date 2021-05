Ювелирный дом TOUS выпустил бьюти-бокс, посвященный новой коллекции Fragile Nature

Fragile Nature BOX состоит из уходовых средств для волос, тела, лица, а также продуктов для макияжа и маникюра. В бьюти-бокс вошли очищающий мицеллярный гель Bioderma Sensibio, антивозрастной бальзам для умывания Elemis с 9 эфирными маслами, сыворотка Bioderma Hydrabio, успокаивающий крем Bioderma Sébium, тоник Lancaster Softening Perfecting Toner, тканевая маска Erborian, солнцезащитный крем для лица Institut Esthederm Bronz Repair, шампунь и бальзам из обновленной коллекции Elements от Wella Professionals, бомба для ванной Windsor`s Soap, облепиховый дезодорант Weleda, тушь Clarins Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof, BB крем Erborian, веганский лак Sally Hansen Good.Kind.Pure. Специальные бонусы коробки — сертификат от бренда Belle YOU на покупку нижнего белья или домашней одежды и гречишная гранола с орехами, сухофруктами и шоколадом от Nature's Own Factory.

TOUS Fragile Nature BOX можно получить в подарок при покупке. Подробности в бутиках бренда.