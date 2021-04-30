В баре Merula пройдет вечеринка магазина ювелирных украшений Dafna со специальным коктейльным меню

Организаторы обещают приветственные коктейли, диджей-сеты, танцы, специальное коктейльное меню, а также розыгрыши сертификатов за лучший костюм. Дресс-код, к слову, по заветам Рианны — shine bright. Чтобы попасть на вечеринку надо его соблюсти, а также назвать на входе кодовое слово «Dafna».

2 мая, Merula, с 22:00