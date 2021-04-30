Покупка недели: шкатулка-вульва Jonathan Adler, в которую можно положить не только украшения

Мы нашли идеальную шкатулку, способную уместить не только ваши украшения, но и шок окружающих, для которых тема телесности все еще табуирована. Американский (и дико модный!) дизайнер Джонатан Адлер — автор интерьерной вещицы — к числу таких людей не относится. Он работает с образами частей человеческого тела и лица, создавая по их подобию предметы декора.