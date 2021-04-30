Покупка недели: шкатулка-вульва Jonathan Adler, в которую можно положить не только украшения

Мы нашли идеальную шкатулку, способную уместить не только ваши украшения, но и шок окружающих, для которых тема телесности все еще табуирована. Американский (и дико модный!) дизайнер Джонатан Адлер — автор интерьерной вещицы — к числу таких людей не относится. Он работает с образами частей человеческого тела и лица, создавая по их подобию предметы декора.
Шкатулка Edie вдохновлена женским телом, а выполнена из золота. Практическую функцию она тоже выполняет и все благодаря скрытому ящику с бархатной подкладкой. Он спрятан за цветком и вполне вместителен, его глубина — 1,9 сантиметров.
Предметы Jonathan Adler, в том числе, и шкатулку-вульву можно найти в интерьерном салоне Importhome, она обойдется в 41 011 рублей.
Фото: сайт салона Importhome
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