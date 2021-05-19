Часы спортивные, а ты — нет: 9 часовых релизов, которые замотивируют на занятия спортом

Serpenti Spiga

Bvlgari

Змейки Bvlgari всегда активизируются в сезон жилетов и подвернутых рукавов. Свежевылупившиеся Spiga, по примеру их ближайших родственников по линии Bvlgari Serpenti, охватывают запястье в два или три размашистых оборота. Но, как обычно, делают это очень нежно — их чешуйки соединены без спайки с помощью подвижных внутренних стержней. Принцип остается неизменным с 1940-х, когда было зафиксировано появление этого нового вида. С тех пор часы-браслет пережили множество полезных мутаций: некогда закрывавшая циферблат голова с глазами-изумрудами превратилась в хищный корпус с метками и крупными римскими цифрами, а покрытые эмалью и драгоценными камнями чешуйки стали сначала шестигранниками, а теперь ромбами, похожими на стеганую ткань матлассе.