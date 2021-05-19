Часы спортивные, а ты — нет: 9 часовых релизов, которые замотивируют на занятия спортом

Своими формами и рекордами часы намекают, что и нам пора на спорт. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина нашла самые подтянутые и мотивирующие модели.
Big Bang Integral
Ceramic Hublot
Прорывной флайбек-хронограф из керамики, которая втрое прочнее и на 30 % легче стали, теперь доступен в трех новых цветах — белом, сером и темно-синем. Монолитная конструкция с интегрированными в корпус первыми звеньями браслета не чувствуется на руке из-за низкой теплопроводности материала.
Avigation Bigeye
Longines
Хронограф, посвященный титанам авиации, отлит, что логично, в титане. Бензинового цвета циферблат и увеличенный 30-минутный счетчик отсылают к дизайну Longines 1930-х, но силиконовая пружина баланса не дает забыть о прогрессе.
Chronomaster Sport
Zenith
Спортивный хронограф с усовершенствованным калибром El Primero замеряет на самых важных стартах десятые доли секунды — эта шкала выгравирована на черном полированном безеле из керамики.
Ballon Bleu de Cartier
Cartier
Самые светские часы Cartier с 2007 года (кого не манил голубой сапфир-кабошон в «стремени» заводной головки?) вышли в новом универсальном размере 40 миллиметров на крепком ремешке или стальном браслете. И в пир, и в тир!
Connected
TAG Heuer
Смарт-часы подгрузили специальное приложение Wellness, которое ненавязчиво отслеживает биометрию — кроме шагомера, в него зашиты счетчик сгоревших калорий и показатели сердечного ритма.
Pilot Type 20 Chronograph Silver
Zenith
От йодида серебра таяли в начале прошлого века грозовые тучи (привет первым летчикам, управлявшим осадками!), а от часов-авиаторов из этого металла сегодня таем мы. Серебряный циферблат нового Pilot Type 20 Chronograph Silver, как фюзеляж самолета, сложен из брашированных панелей с заклепками, потому эффектно бликует и в ночном свете сигнальных огней ВПП, и на аперитиве в центре города. Предвидим на эти часы овербукинг — их на весь мир всего 250.
Serpenti Spiga
Bvlgari
Змейки Bvlgari всегда активизируются в сезон жилетов и подвернутых рукавов. Свежевылупившиеся Spiga, по примеру их ближайших родственников по линии Bvlgari Serpenti, охватывают запястье в два или три размашистых оборота. Но, как обычно, делают это очень нежно — их чешуйки соединены без спайки с помощью подвижных внутренних стержней. Принцип остается неизменным с 1940-х, когда было зафиксировано появление этого нового вида. С тех пор часы-браслет пережили множество полезных мутаций: некогда закрывавшая циферблат голова с глазами-изумрудами превратилась в хищный корпус с метками и крупными римскими цифрами, а покрытые эмалью и драгоценными камнями чешуйки стали сначала шестигранниками, а теперь ромбами, похожими на стеганую ткань матлассе.
Captain Cook High-Tech Ceramic
Rado
Механизм-скелетон залег под тонированным черным стеклом циферблата Captain Cook High-Tech Ceramic, как корабельный остов под толщей воды. Но неутомимо продолжает движение — минимум 80 часов без подзавода. Корпус-моноблок из керамики защищает его от влаги на глубине до трехсот метров, пружина баланса в его недрах — от воздействия магнитных полей, а регулировка в пяти положениях (вместо обычных для часовой индустрии трех!) — от искажений хода из-за гравитации.
Happy Sport
Chopard
Под сапфировым стеклом часов Happy Sport с релиза в 1993-м свободно вращались и семь, и пять, и три бриллианта в металлических капсулах-волчках. Иногда они принимали форму звезды, полумесяца или снежинки. Но тот спорт, которым неутомимо занимались эти блестящие ребята, действительно приносил счастье. И продолжает! Тринадцать новых Happy Sport (плюс два ремейка модели 1993 года) вышли в корпусе 33 мм из «этичного» золота или его сплава со сталью Lucent Steel A223.
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