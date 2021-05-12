7 украшений, воспевающих флору и фауну: от брошей-птиц до сережек-ягод

Mercury

Для романтик-пати любого формата у главного ювелирного дома страны все давно разложено по полочкам: есть украшения с крупными бриллиантами огранки сердце к помолвке, парные кольца для обмена на регистрации и драгоценные тиары на вечеринку после загса. Но самой ходовой (до, во время и после торжества) остается ювелирка с жемчугом. Короткие колье-нитки, так и быть, оставим Криду и A$AP Rocky. А для выходов в свет без драмы и бита возьмем подвески и серьги с жемчужиной-солитером из коллекции Flower. Цветы над ней проросли лепестками бриллиантов в грушевидной огранке, непрозрачных розовых опалов или лунного камня. И это точно лучший релиз весны!