7 украшений, воспевающих флору и фауну: от брошей-птиц до сережек-ягод

Бьют-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина предлагает складывать ювелирное шинуазри из птичек, полумесяцев, ягод и струнных.
The Summer of the Lord
Axenoff
Позолоченное стерлинговое серебро, бесцветные топазы и малахит — Петр Аксенов увидел ветку крыжовника, в точности как Данила-мастер.
Atelier Parure
Розовый десятикаратный бриллиант с золотым императорским крапаном навершием окружен сородичами той же огранки.
Miss Russia
Mercury
Круглые бриллиантовые росинки на струнах розового золота напоминают одновременно и о китайском инструменте янцинь, и о короне для самой красивой женщины России.
Colors of Nature
Tiffany & Co
Геммолог марки Виктория Рейнольдс много лет искала такой большой белоснежный агат, чтобы вырезать из него птичку- брошь (она же подвеска) с оперением в почти десять бриллиантовых каратов.
Halfmoon
Sergio Bustamante
Серьги-гвоздики из стерлингового серебра с золотым покрытием вышли из тумана.
Mercury
Для романтик-пати любого формата у главного ювелирного дома страны все давно разложено по полочкам: есть украшения с крупными бриллиантами огранки сердце к помолвке, парные кольца для обмена на регистрации и драгоценные тиары на вечеринку после загса. Но самой ходовой (до, во время и после торжества) остается ювелирка с жемчугом. Короткие колье-нитки, так и быть, оставим Криду и A$AP Rocky. А для выходов в свет без драмы и бита возьмем подвески и серьги с жемчужиной-солитером из коллекции Flower. Цветы над ней проросли лепестками бриллиантов в грушевидной огранке, непрозрачных розовых опалов или лунного камня. И это точно лучший релиз весны!
Maxim Demidov
Владелец ювелирного дома, екатеринбургский геммолог Максим Демидов, относится с почтением к любым драгоценным камням — и к землякам, уральским изумрудам и александритам, и к извлеченным из жарких африканских шахт турмалинам параиба. Да, турмалины неоново-голубого цвета (благодаря меди и марганцу в составе) уже больше двадцати лет не добывают в одноименном бразильском штате — все крупные камни выкупила компания Tiffany & Co еще в 1990-х. Но турмалины из Мозамбика даже ярче. Особенно если их, как в коктейльном кольце Maxim Demidov, подсвечивает венец из 14 бриллиантов.
Фото: архивы-пресс-служб
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