Художник и идеолог бренда украшений Hands Remember Оскар Ренкель открыл в Петербурге свой первый магазин

В Showroom Hands Remember можно не только примерить и купить украшения, но и сделать заказ, выбрав понравившийся металл. Пока в магазине представлены только ювелирные изделия, но к осени в нем появится и первый парфюм бренда. В интерьере много розового, на потолке скоро появится сакура, а пол украшает фирменный ковер Hands Remember, который тоже можно купить.

Showroom Hands Remember, пространство «Линии», ﻿8-я линия Васильевского острова, 25, 2 этаж