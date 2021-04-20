Художник и идеолог бренда украшений Hands Remember Оскар Ренкель открыл в Петербурге свой первый магазин

Художник и фэшн-гуру Оскар Ренкель создал свой бренд украшений Hands Remember в 2017 году, соединив философию ношения татуировок и ювелирных изделий из серебра. Он делает кольца, серьги, чокеры пусеты, работая как с лаконичными формами и простотой, так и с религиозными сюжетами, например, эстетикой Ватикана. Раньше марка Hands Remember была представлена только онлайн, а теперь у нее появился свой офлайновый шоу-рум.
В Showroom Hands Remember можно не только примерить и купить украшения, но и сделать заказ, выбрав понравившийся металл. Пока в магазине представлены только ювелирные изделия, но к осени в нем появится и первый парфюм бренда. В интерьере много розового, на потолке скоро появится сакура, а пол украшает фирменный ковер Hands Remember, который тоже можно купить.
Showroom Hands Remember, пространство «Линии», 8-я линия Васильевского острова, 25, 2 этаж
Фото: инстаграм Hands Remember
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