10 часов в аутдор-эстетике, с которыми хоть в горы, хоть под воду

HydroConquest

Longines

Синие, черные, зеленые и наши любимые серые часы HydroConquest через три года после премьеры озолотились. То есть буквально: сталь на заводной головке и зубчатом кольце вращающегося безеля укрыта в PVD из розового золота. Керамическая вставка на нем осталась в тон циферблату и ремешку. А складная застежка ремня с двойной блокировкой и встроенной системой увеличения по-прежнему боди- и водолазопозитивна.