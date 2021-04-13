10 часов в аутдор-эстетике, с которыми хоть в горы, хоть под воду

Часовщики славят дизельпанк: каучуковые ремни, шестеренки и турбины напоказ. А бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина фиксирует главные релизы с точностью до секунды.
Turbine Pilot
Perrelet
В кольце вращающегося безеля с логарифмической авиационной линейкой крутятся лопасти турбины из анодированного алюминия с черным PVD-покрытием. Они приоткрывают разметку на внутреннем диске — при диаметре циферблата в 48 миллиметров это действительно крупная моторика.
Blast
Ulysse Nardin
Турбийон с кремниевыми деталями на отметке «12 часов», крепления ремня в форме крыльев самолета-невидимки, калибр UN-172 с трехдневным запасом хода — такие часы переживут марш-бросок Безумного Макса через пустыню.
Ventura Elvis80 Skeleton
Hamilton
Первые в мире электронные часы Hamilton 1957 года реинкарнировались в скелетон с механическим сердцем. Рок-н-ролльный запас хода 80 часов, электрический импульс с покрытием цвета розового золота поперек циферблата и корпус-«кок» в 44,6 мм — имя «Элвис» так и напрашивалось!
BR 03-92 Golden Heritage
Bell & Ross
Счетчик авиационной приборной панели почернел: циферблат нового трехстрелочника гальванизирован, а корпус посажен на ретроре-мешок из телячьей кожи.
True Square Open Heart in Rhodium
Rado
Автоматический механизм с 80-часовым запасом хода в моноблоке из керамики теперь виден еще лучше благодаря бликующим сквозь вырезы циферблата деталям родиевого цвета.
Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin
Hublot
Красные всполохи на форме, сажень в плечах, стойкость и выносливость, невообразимая скорость — капитан «Вашингтон Кэпиталз» и новый 45-миллиметровый хронограф Hublot Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin действительно похожи. Часы в честь величайшего хоккеиста современности (700 забитых шайб, Кубок Стэнли, трехкратное чемпионство мира!) вышли лимитированной серией всего в сотню экземпляров. Каждые отмечены автографом Ови на задней крышке из сапфирового стекла. Матч за обладание редким лотом открыт!
Defy21 Urban Jungle
Zenith
Самый быстрый часовой механизм с невероятной производительностью (центральная стрелка делает полный оборот за секунду) притаился, как хищник в джунглях, в полностью матовом, устойчивом к появлению царапин корпусе из керамики оттенка мокрых лиан. Увидеть его можно сквозь скелетонированный циферблат с серебристыми и черными матовыми счетчиками.
Fifty Fathoms Automatique
Blancpain
Первые дайверские часы в свои 68 грамотно оттюнинговались. Узнаваемое «лицо» с крупными чертами — датой, люминисцентными метками и стрелками — обрамлено теперь безелем со вставкой из сапфирового стекла и посажено на стройный титановый браслет. Следов вмешательства абсолютно не видно: вручную сатинированные звенья соединены бесшовно, поперечными штифтами и спрятанными винтами.
Seamaster Diver 300M Beijing 2022
Special Edition Omega
Часовщики из Биля — невероятные оптимисты. Ведь выпуск новых дайверских часов, готовых к погружениям на 300 метров, они заявили тизером к Олимпийским играм-2022. Как официальный хронометрист спортивного мероприятия вот уже почти 90 лет, Omega по-хозяйски расставили на циферблате метки в цветах пяти олимпийских колец. Мечтаем, чтобы МОК сделал ответный реверанс и утвердил медали, похожие на гайку-безель из ребристого титана.
HydroConquest
Longines
Синие, черные, зеленые и наши любимые серые часы HydroConquest через три года после премьеры озолотились. То есть буквально: сталь на заводной головке и зубчатом кольце вращающегося безеля укрыта в PVD из розового золота. Керамическая вставка на нем осталась в тон циферблату и ремешку. А складная застежка ремня с двойной блокировкой и встроенной системой увеличения по-прежнему боди- и водолазопозитивна.
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