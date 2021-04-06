6 ювелирных украшений из главных коллекций сезона

Фразу «дропы сезонных коллекций» ювелиры поняли буквально. Ловим драгоценные капли, которые заботливо собрала бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина.
Lily of The Valley
Аxenoff
Два эмалевых натюрморта в рамке из стерлингового серебра и бесцветных топазов настолько благолепны, что мироточат каплевидными жемчужинами.
L’Heure du Diamant
Chopard
Контуры трех капель из белого «этичного» золота инкрустированы бриллиантами круглой огранки весом в 6,7 карата.
Morning Dew
Mikimoto
С уложенных в форму «маркиза» круглых бриллиантов стекают культивированные жемчужины южных морей.
Color
Merсury
Огромный (33 с половиной карата!) рубеллит огранки «груша» уравновешивает застежка с обратной стороны колье — капля из цельного золота и две с бриллиантовым паве.
Liser Diamants
Boucheron
В высокой ювелирной коллекции Histoire de Style вышла наглядная лекция по ар-деко. Трехкаратная «груша» каждой из сережек окружена нимбом багетных бриллиантов с черной лаковой оторочкой.
Serpenti Viper
Bvlgari
В коллекции Serpenti Viper заметно прибавилось новых аспидов — теперь графичные змеи охватывают пальцы, шею и запястья, а еще сворачиваются спиралью в виде серег и подвесок. Со своего появления в 1950-х Serpenti не раз сбросили кожу и поменяли окрас, но с каждым поколением приобретали методом селекции все большую гибкость. И вот перед нами торжество генно-ювелирной инженерии: новое кутюрное колье состоит из разных по размеру и рисунку инкрустации секций, которые оснащены невидимыми внутренними пружинами. Максимально крепкий захват — и самые теплые объятия.
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