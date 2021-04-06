6 ювелирных украшений из главных коллекций сезона

Serpenti Viper

Bvlgari

В коллекции Serpenti Viper заметно прибавилось новых аспидов — теперь графичные змеи охватывают пальцы, шею и запястья, а еще сворачиваются спиралью в виде серег и подвесок. Со своего появления в 1950-х Serpenti не раз сбросили кожу и поменяли окрас, но с каждым поколением приобретали методом селекции все большую гибкость. И вот перед нами торжество генно-ювелирной инженерии: новое кутюрное колье состоит из разных по размеру и рисунку инкрустации секций, которые оснащены невидимыми внутренними пружинами. Максимально крепкий захват — и самые теплые объятия.