TOUS сделают процесс создания украшений видимым для покупателей

Теперь к ювелирным изделиям бренда будут прилагаться буквенно-цифровой и QR-коды, которые предоставят доступ к данным о материалах и производственных процессах. Это поможет узнать о создании того или иного украшения. Покупатели смогут сами ознакомиться с сертификатами, подтверждающими 100-процентную этичность и соответствие принципам устойчивого развития. Первой открытой для аудитории коллекцией станет Teddy Bear Stars из золота и бриллиантов.