Петербургский магазин украшений DAFNA устраивает секретную распродажу

Отметить свой день рождения DAFNA решили скидками до 15 %. Закрытая распродажа пройдет во всех магазинах, а чтобы получить к ней доступ, нужно запросить секретный код в аккаунте марки. По случаю трехлетия во флагманском магазине на Кронверкской в воскресенье с 15 до 20:00 будет работать профессиональный стилист. Кроме того, на этих выходных DAFNA презентует новые украшения из собственной коллекции Bohemian cocktail — подвеску и браслет из серебра и натурального жемчуга, полностью созданные в Петербурге.