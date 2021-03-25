6 часовых новинок, которые больше напоминают предметы искусства

Zenith Chronomaster Sport

Автоматический хронограф из новой коллекции Zenith максимально подготовлен к весне: он стройный, спортивный и быстрый. Стальной корпус диаметром 41 миллиметр оберегает калибр El Primero с расширенным до 60 часов запасом хода и частотой 36600 полуколебаний в час, которая позволяет Chronomaster Sport продемонстрировать сверхспособность — отсчитывать отрезки времени в 1/10 секунды. Шкала этих измерений впервые нанесена не на циферблат, а на черный полированный керамический безель.