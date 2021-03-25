6 часовых новинок, которые больше напоминают предметы искусства

Мартовские часы — чистый обжедар (и некоторые уже в рамах). Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала самые роскошные и желанные часовые предметы искусства. И никакого криптоарта!
Petite Heure Minute Peinture Buffalo Jaquet Droz
Часы от семьи Жаке-Дро (штук шестьсот!) маньчжурский правитель Цяньлун заказал еще в 1774-м. Сейчас они хранятся в Музее императорского дворца. Новинка с циферблатом-миниатюрой в честь года Быка просится туда же.
Classic Fusion Orlinski Hublot
Самая маленькая скульптура Ришара Орлински — это циферблат часов в 40-миллиметровом корпусе из золота King Gold. Бланковый ремешок из каучука не отвлекает от созерцания.
Dolce Vita Longines
Циферблат с гравировкой «флинк» и нарисованными римскими цифрами обрамлен в стальной багет c бриллиантами общим весом больше, чем в полкарата.
Speedmaster Moonwatch Оmega
«Черный круг» тоже вошел в историю искусства — только часового. Космическая модель Speedmaster побывала на Луне в 1969-м. А сейчас усилилась скиллом противостоять магнитным полям мощнее МРТ.
Reine de Naples 8958 Cammea Ballerina Breguet
Циферблат-камею вручную вырезали на морской раковине два мастера из итальянского Торре-дель-Греко. И повторили свой подвиг четырежды — сверхлимитированный тираж издан только для России.
Zenith Chronomaster Sport
Автоматический хронограф из новой коллекции Zenith максимально подготовлен к весне: он стройный, спортивный и быстрый. Стальной корпус диаметром 41 миллиметр оберегает калибр El Primero с расширенным до 60 часов запасом хода и частотой 36600 полуколебаний в час, которая позволяет Chronomaster Sport продемонстрировать сверхспособность — отсчитывать отрезки времени в 1/10 секунды. Шкала этих измерений впервые нанесена не на циферблат, а на черный полированный керамический безель.
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