9 артистичных украшений: от диадемы до кольца древнегреческой богини

Mercury

Ювелиры Mercury возвращают слову «корона» прежний (доковидный) блеск. А мы уверены: все, кто с королевским достоинством перенес этот год, заслуживают коронации. Тиара, похожая на мини-версию короны Мисс Россия, держит на струнах из белого золота 7,3 карата драгоценных камней. А диадема из гексагонов в коллекции Classic инкрустирована бриллиантами («маркизами» и круглыми) общим весом почти в 9,5 карат.