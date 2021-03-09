9 артистичных украшений: от диадемы до кольца древнегреческой богини

Острую нехватку театра бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина советует компенсировать артистичной ювелиркой. Тут и кольца всевластия и по-настоящему волшебная диадема!
R1717
Parure atelier
Перевернутая «груша» розового бриллианта в 1,58 карата — мечта балетного костюмера, подбирающего идеальный тюрбан для фокинской «Шехерезады».
Giardini Segreti
Pasquale Bruni
Сотуар из розового золота обманчив, как трипы героев фильма «Куда приводят мечты». С одной стороны это росистые цветки (с вручную инкрустированными бриллиантами), а с обратной — гладкокрылые бабочки.
Vertograd
Аxenoff
Если бы мелодрама «Ландыш серебристый» застыла в драгметаллах, то стала бы трогательной брошью из стерлингового серебра с жемчугом и цаворитами.
Kerma
Konstantino
Смотрим на бронзовую монетку с изображением богини Деметры — видим голливудский пеплум про сильную женщину, сестру Зевса.
Mercury
Ювелиры Mercury возвращают слову «корона» прежний (доковидный) блеск. А мы уверены: все, кто с королевским достоинством перенес этот год, заслуживают коронации. Тиара, похожая на мини-версию короны Мисс Россия, держит на струнах из белого золота 7,3 карата драгоценных камней. А диадема из гексагонов в коллекции Classic инкрустирована бриллиантами («маркизами» и круглыми) общим весом почти в 9,5 карат.
«Искусство флирта»
Chamovskikh
Кольцо из белого золота с центральным бриллиантом в 1,15 карата складывается из круга в полукруг по принципу японского веера утива.
B.Zero1 Rock
Bvlgari
Винтажный шипастый чокер Bvlgari 1980-х получил новую жизнь в кольце с окантовкой из бриллиантов.
Tiffany T1
Tiffany & Co.
Восьмидесятнический мотив «T» креативный директор Tiffany Рид Кракофф сгладил и округлил в кольца и браслеты с белыми бриллиантами «на каждый день».
Gems
Mary Melody
Механика серебряного браслета с родиевым покрытием и кристаллом Swarovski позволяет регулировать его охват на два сантиметра.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.