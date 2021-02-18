7 подчеркнуто брутальных часовых новинок февраля

Часовые бренды и бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина серьезно и основательно подошли к грядущему 23 февраля — все часы этого месяца одинаково большие, крутые и брутальные. Мы за маскулинные часы, но не за маскулинные стереотипы!
Big Bang Unico Yellow Sapphire
Hublot
Темный диск циферблата окружен сиянием желтого сапфира —
из этого сверхпрочного материала (9 по шкале Мооса против
10 у алмаза) мастера Hublot создали монолитный корпус нового
Big Bang Unico Yellow Sapphire. Сапфир на мануфактуре освоили
еще в 2016-м. А затем первыми в мире сумели придать ему разные цвета — дымно-серый, красный и синий. Солнечный оттенок тоже стал ноу-хау Hublot и закреплен лимитированным выпуском сотни флайбек-хронографов. Часы в прозрачном сапфировом корпусе диаметром 42 мм еще и очень легкие — всего 107 граммов.
Aquaracer Bamford Limited Edition
Тagheuer
Кастомайзер из Лондона Джордж Бэмфорд предложил швейцарскому бренду издать ограниченной серией трехстрелочник из используемого в аэронавтике титана второго класса. Водонепроницаемость триста метров и рыжие всполохи — ты просто космос, TAG.
DEFY Classic Carbon
Zenith
Кроме автоматического механизма Elite 670 SK, все детали легчайших часов (65 граммов вместе с впервые интегрированным в корпус браслетом!) собраны из цельных карбоновых элементов.
Freelancer
Raymond Weil
Винтажный мужской хронограф с тахиметрической шкалой — настоящий джентльмен. Но скорее по Гаю Ричи, чем по Оскару Уайльду. Выносливый и дерзкий, он готов к забегу на короткие дистанции, не снимая коричневого ремешка из телячьей кожи.
Santos-Dumont XL
Cartier
Прогрессивные часы с прямоугольным безелем, которые Луи Картье подарил в 1904-м авиатору и денди Альберто Сантосу-Дюмону, в нашем веке заметно окрепли: корпус лимитированных моделей этого года на калибре 430 МС с ручным заводом вырос до 46,6 мм в высоту.
DB25 Starry Various
De Bethune
Тонкий стан из розового золота и взгляд в небеса могут выглядеть супермаскулинно, когда речь о часах в 43-миллиметровом корпусе с точечно нанесенной картой звездного неба, ручным заводом и «парашютной» противоударной системой.
Villeret Tradition 8-Day Squelette
Blancpain
Новый Villeret Tradition 8-Day Squelette с морозным узором по мостам и платине — это не часы, а сай-фай кино. Вращение шестеренок умнейшего «мозга» видно у героя так же хорошо, как в голове позитронного андроида Санни из «Я, робот». Мануфактурный калибр 1333SQ с титановым балансом, спиралью Бреге и тремя последовательно соединенными барабанами обеспечивает (научно) фантастический восьмидневный запас хода.
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