7 подчеркнуто брутальных часовых новинок февраля

Big Bang Unico Yellow Sapphire

Hublot

Темный диск циферблата окружен сиянием желтого сапфира —

из этого сверхпрочного материала (9 по шкале Мооса против

10 у алмаза) мастера Hublot создали монолитный корпус нового

Big Bang Unico Yellow Sapphire. Сапфир на мануфактуре освоили

еще в 2016-м. А затем первыми в мире сумели придать ему разные цвета — дымно-серый, красный и синий. Солнечный оттенок тоже стал ноу-хау Hublot и закреплен лимитированным выпуском сотни флайбек-хронографов. Часы в прозрачном сапфировом корпусе диаметром 42 мм еще и очень легкие — всего 107 граммов.