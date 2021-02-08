6 украшений нового сезона, способных вызвать учащенное сердцебиение

Heart

Mercury

Во-первых, это, разумеется, красиво. А во-вторых, об огранке «сердце» мы знаем то, что опытные ювелиры не берутся за нее для драгоценных камней весом меньше полукарата. Итальянские мастера, работавшие над украшениями коллекции Heart, все учли и использовали исключительно тяжеловесов — рубины и синие сапфиры на кольцах, кулонах и серьгах. В-третьих, ровно половину стоимости каждого украшения коллекции, проданного до 8 марта, Mercury перечислит в фонд помощи взрослым и детям с нарушениями в развитии «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.