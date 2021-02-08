6 украшений нового сезона, способных вызвать учащенное сердцебиение

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала украшения нового сезона, от которых у нас легкая аритмия. Одни бьют в самое сердце и заставляют в себя влюбиться, другие отсылают к роскошным двадцатым и вызывают ностальгию.
Heart
Mercury
Во-первых, это, разумеется, красиво. А во-вторых, об огранке «сердце» мы знаем то, что опытные ювелиры не берутся за нее для драгоценных камней весом меньше полукарата. Итальянские мастера, работавшие над украшениями коллекции Heart, все учли и использовали исключительно тяжеловесов — рубины и синие сапфиры на кольцах, кулонах и серьгах. В-третьих, ровно половину стоимости каждого украшения коллекции, проданного до 8 марта, Mercury перечислит в фонд помощи взрослым и детям с нарушениями в развитии «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.
San Valentin
TOUS
Испанские ювелиры давно усвоили, что сердечко равно лайк, и коллекции с этим мотивом исправно выпускают каждый год. А в феврале 2021-го набирают дополнительные охваты мотивационными постами. То есть буквально: на плашках из вермели, вплетенных в цепочки тонких браслетов, сделаны оттиски «верю в тебя» и «люблю тебя». Подкрепляют высказывания сердца из муранского стекла, жемчуга, бирюзы, цаворитов, сапфиров и пунктира черной шпинели.
Precious Lace
Chopard
Ар-деко плюс технологичные, почти невидимые современные закрепки — равно серьги-шандельеры с красными каплями рубинов.
Classic
Mikimoto
Многоярусный жемчужный сотуар трижды перехвачен стрелой из белого золота и круглых бриллиантов.
Рarure Atelier
Центром коктейльного кольца, как у звезды немого кино Полы Негри, стал почти двадцатикаратный турмалин Параиба.
«Асеан»
Chamovskikh
Свинговать без потерь позволят серьги «Камбоджа» с отличной фиксацией и десятикаратными турмалинами-индиголитами редкого цвета морской волны.
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