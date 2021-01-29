7 моделей часов, которым позавидует даже «сын маминой подруги»

Octo Finissimo

Bvlgari

Ничто человеческое не чуждо самым тонким в мире часам Bvlgari Octo Finissimo — на карантине они тоже слегка поправились. Но лишний миллиметр в толщине корпуса оказался совсем не лишним: благодаря ему стальная версия Osto Finissimo прокачала свою водостойкость с тридцати до ста метров. Поддержала ее в этом новая завинчивающаяся заводная головка.