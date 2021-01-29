18+
  • Мода
  • Украшения

7 моделей часов, которым позавидует даже «сын маминой подруги»

Боевые, влагостойкие и с чувством юмора — хотим быть похожими на лучшие часы сезона. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина составила топ ролевых моделей.

Pilot Type 20 Blueprint

Zenith

Инсайтом для остроумной серии часов-авиаторов в 250 экземпляров стали чертежи первых аэропланов, пересекших Ла-Манш. Но на циферблате — замеры и пометки инженеров к самой модели Pilot Type 20.

Big Bang Camo Yohji Yamamoto

Нublot

Японский дизайнер Йоджи Ямамото разработал с Hublot модель в корпусе из матовой керамики (всего 200 экземпляров!). Накладные детали на сапфировом циферблате образуют биоморфный узор, а армейский мотив на ремешке выполнен в технологии вулканизации — это ноу-хау швейцарской мануфактуры.

Captain Cook Bronze Burgundy

Rado

Микс бронзы и высокотехнологичной керамики сложного бургундского оттенка, забавная ретро-стрелка, как на модели Captain Cook 1962 года, натовский ремешок, выносливость в 80 часов без подзавода и 300 метров под водой — «сын маминой подруги» среди часов!

Speedmaster Silver Snoopy Award

Оmega

Speedmaster, первые часы на Луне, и Снупи, оберег всех миссий НАСА, после полувека дружбы съехались под один корпус. Мультбигль в скафандре выгравирован в левом окошке серебряного циферблата и на подвижном модуле под прозрачной задней крышкой: при использовании хронографа Снупи скрывается за лунным горизонтом.

BR03-92 White Camo

Bell & Ross

Французская марка отдала приказ рассредоточиться по всему миру отряду коммандос в зимнем камуфляже. Не отряду, батальону — часы изданы серией в 999 экземпляров. С водостойкостью до 10 АТМ бойцы в керамическом обмундировании готовы даже форсировать реки.

HydroConquest

Longines

Новый трехстрелочник с однонаправленно вращающимся керамическим безелем выдерживает давление трехсот метров воды.

Octo Finissimo

Bvlgari

Ничто человеческое не чуждо самым тонким в мире часам Bvlgari Octo Finissimo — на карантине они тоже слегка поправились. Но лишний миллиметр в толщине корпуса оказался совсем не лишним: благодаря ему стальная версия Osto Finissimo прокачала свою водостойкость с тридцати до ста метров. Поддержала ее в этом новая завинчивающаяся заводная головка.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты