7 моделей часов, которым позавидует даже «сын маминой подруги»

Боевые, влагостойкие и с чувством юмора — хотим быть похожими на лучшие часы сезона. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина составила топ ролевых моделей.
Pilot Type 20 Blueprint
Zenith
Инсайтом для остроумной серии часов-авиаторов в 250 экземпляров стали чертежи первых аэропланов, пересекших Ла-Манш. Но на циферблате — замеры и пометки инженеров к самой модели Pilot Type 20.
Big Bang Camo Yohji Yamamoto
Нublot
Японский дизайнер Йоджи Ямамото разработал с Hublot модель в корпусе из матовой керамики (всего 200 экземпляров!). Накладные детали на сапфировом циферблате образуют биоморфный узор, а армейский мотив на ремешке выполнен в технологии вулканизации — это ноу-хау швейцарской мануфактуры.
Captain Cook Bronze Burgundy
Rado
Микс бронзы и высокотехнологичной керамики сложного бургундского оттенка, забавная ретро-стрелка, как на модели Captain Cook 1962 года, натовский ремешок, выносливость в 80 часов без подзавода и 300 метров под водой — «сын маминой подруги» среди часов!
Speedmaster Silver Snoopy Award
Оmega
Speedmaster, первые часы на Луне, и Снупи, оберег всех миссий НАСА, после полувека дружбы съехались под один корпус. Мультбигль в скафандре выгравирован в левом окошке серебряного циферблата и на подвижном модуле под прозрачной задней крышкой: при использовании хронографа Снупи скрывается за лунным горизонтом.
BR03-92 White Camo
Bell & Ross
Французская марка отдала приказ рассредоточиться по всему миру отряду коммандос в зимнем камуфляже. Не отряду, батальону — часы изданы серией в 999 экземпляров. С водостойкостью до 10 АТМ бойцы в керамическом обмундировании готовы даже форсировать реки.
HydroConquest
Longines
Новый трехстрелочник с однонаправленно вращающимся керамическим безелем выдерживает давление трехсот метров воды.
Octo Finissimo
Bvlgari
Ничто человеческое не чуждо самым тонким в мире часам Bvlgari Octo Finissimo — на карантине они тоже слегка поправились. Но лишний миллиметр в толщине корпуса оказался совсем не лишним: благодаря ему стальная версия Osto Finissimo прокачала свою водостойкость с тридцати до ста метров. Поддержала ее в этом новая завинчивающаяся заводная головка.
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