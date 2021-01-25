18+
  • Мода
  • Украшения

5 цветных украшений, которые помогут создать праздничное настроение

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина уверена: после Нового года цветные шары, ледяные капли и гирлянды еще нужнее. Так что не спешим разбирать елки и примеряем нарядные украшения.

High Jewellery

Choрard

Кружевное кольцо из белого золота с аквамаринами-«маркиз», розовыми сапфирами, бриллиантами и почти двадцатикаратным морганитом — одно на весь свет.

Chamovskikh

Chamovskikh

Канонические зимние серьги составлены из двух четырнадцатикаратных опалов и 38 бриллиантов.

Color

Mercury

На все следующие за Новым годом и Рождеством праздники а-ля рюс бесстыдно красный десятикаратный рубин овальной огранки проходит вне списков.

Ton Joli

Pasquale Bruni

Науке еще предстоит изучить этот феномен, но длинный сотуар с белыми и зелеными агатами греет сильнее, чем снуд из королевской альпаки.

Aegean

Кonstantino

Слеза мальчика Кая выглядит, как дуплет из бирюзы и горного хрусталя в обвязке серебряного инея.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты