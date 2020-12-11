Певица Саша Алмазова снялась в новогодней кампании ювелирного магазина DAFNA

Сеть ювелирных магазинов DAFNA представила рекламную кампанию, посвященную Новому году. В ней сняла петербургская певица Саша Алмазова (группа Non Cadenza). Кроме того, также к Новому году, DAFNA выпустили собственную коллекцию ювелирных украшений Bohemian Сocktail. Свои коллекции магазин выпускает не так часто, обычно концентрируясь на аккумуляции, поддержке и презентации молодых российских ювелирных марок.
Коллекция Bohemian Сocktail полностью создана в Петербурге, в нее вошли пояс-чокер, печатки на мизинец в серебре и позолоте, чокер-ожерелье и подвеска-трансформер, состоящая из трех отдельных подвесок, которые можно комбинировать между собой!. Все украшения выполнены из серебра с использованием позолоты и натурального жемчуга.
Сеть ювелирных магазинов DAFNA, ул. Кронверкская 12, Loft Modul, Невский 74-76, «МЕГА Парнас», «Scandinavian»
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