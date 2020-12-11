Певица Саша Алмазова снялась в новогодней кампании ювелирного магазина DAFNA

Коллекция Bohemian Сocktail полностью создана в Петербурге, в нее вошли пояс-чокер, печатки на мизинец в серебре и позолоте, чокер-ожерелье и подвеска-трансформер, состоящая из трех отдельных подвесок, которые можно комбинировать между собой!. Все украшения выполнены из серебра с использованием позолоты и натурального жемчуга.

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