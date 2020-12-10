Ювелирный дом TOUS представил коллекцию осень-зима 20-21

Например, в линии 100x100 и Styling вошли интерпретации легендарных символов TOUS. Так канонический мишка обрел объем и линии условной прострочки, а в семействе мишек SKETX пополнение — подвески из золота и бриллиантов. Появились и новые украшения ICON COLOR, в которых скрыта часть ДНК ювелирного дома — обилие драгоценных камней. Кстати, изделия ICON COLOR сочетаются с кольцами, браслетами и чокерами коллекции Mesh Color. А вот линия LUZ из золота обращается к ремесленным истокам TOUS.