12 моделей часов, которые уже пора заказывать у Деда Мороза

Fifty Fathoms Bathyscaphe

Blancpain

За новыми часами глава компании Марк Хайек буквально нырял: обе модели появились после очередной экспедиции Blancpain во Французскую Полинезию. У тихоокеанских атоллов он волонтерствовал как видеооператор в поисках исчезающей акулы-молота. И заодно тестировал прототипы часов на собственном запястье. Это еще не шок-контент. Швейцарскую мануфактуру десятилетиями возглавляют дайверы-энтузиасты. Предшественник Хайека Жан-Жак Фихтер, пробывший на этом посту 30 лет, принимал участие в разработке первых Fifty Fathoms. В 1953 году он опытным путем установил, что часам для погружений необходимы вращающийся безель (для быстрых замеров проведенного под водой времени), двойное уплотнение заводной головки (во имя герметичности корпуса), автоподзавод (чтобы минимизировать износ прокладок при подкручивании) и люминесцентные метки (ради читаемости показаний в мутной воде).

Все эти ноу-хау сохранены в новом зеленом Bathyscaphe Chronographe Flyback. И, конечно, дополнены современным калибром с функцией обнуления хронографа одной кнопкой и точностью до десятой доли секунды. А Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date песочного цвета, вдохновленные погружением полвека назад фотографа Эрни Брукса

в подводную пропасть в Долине Смерти, выдержат глубину в триста метров и отсутствие подзавода в течение пяти дней.