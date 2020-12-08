12 моделей часов, которые уже пора заказывать у Деда Мороза

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина облегчает ежегодную задачу по составлению новогоднего вишлиста — часовой она составила за вас. Смотрите, какие модели заказывать у Деда Мороза и класть под елку.
Classic Fusion
Hublot
В 1980 году Hublot устроили революцию, соединив драгоценный корпус с каучуковым ремешком. Сорокалетие бренда-новатора и его технических достижений празднуют три коллекционные модели из желтого золота, титана и черной керамики.
DEFY 21 Land Rover Edition
Zenith
Титановый хронограф с суперточностью в одну сотую секунды, изданный
ограниченной серией всего из 250 экземпляров, имеет автомобильного побратима — полноприводный внедорожник Land Rover Defender.
Blast
Ulysse Nardin
Прозрачный скелетон с турбийоном похож на истребитель-невидимку —
напоминающие стелс-крылья крепления ремня и символ X на циферблате намекают, что эти часы в корпусе из розового золота так же неуловимы и неутомимы. Подтверждаем: запас хода целых три дня!
Code 11.59
Audemars Piguet
Даже если золотые часы существуют лишь в 41-миллиметровом диаметре, агендерными их сделают яркий лакированный циферблат с узором в виде солнечных лучей, ультратонкий безель и стилизованные ушки.
Royal
Тudor
Пятидесятнический нейминг достался этому трехстрелочнику неспроста — закованный в сталь с «солнечным» циферблатом, он интегрирован в трехрядный браслет так же крепко, как диалоги «Безумцев» — в нашу новостную повестку.
Carrera Sport Chronograph 160 Years Special Edition
Tagheuer
Под 160-летие мануфактуры в дикую природу выпущен хронограф-панда
с черными счетчиками и указателем даты на самом верху белого циферблата. Исторический окрас несет гены часов Dato 45 от Нeuer 1965 года и неплохо приживается в нашем сафари-парке!
Big Bang One Click Sang Bleu
Hublot
О том, что наступила полночь и долгожданный 2021-й, сообщат, соединившись, два треугольника на лилово-розовом циферблате новых Hublot Big Bang One Click Sang Bleu. Вместо часовой и минутной стрелок здесь движутся диски-октагоны. Усиливают головокружение 48 бриллиантов по шестиугольному безелю из золота King Gold и тот факт, что на свете существует всего сто таких часов.
Elite Classic
Zenith
Тонкая секундная шкала, стрелки с аристократичным названием «дофин», лучи на циферблате — Zenith собрали главные часовые синонимы к слову «элегантность» и проапгрейдили их современными акцентами. За последние в ответе стальной корпус с бриллиантами по безелю и алый
полыхающем алом. ремешок из кожи аллигатора, а также технически совершен-ный калибр с автоподзаводом.
Oyster Perpetual 36
Rolex
Где красный счетчик — там резиновый браслет и кварцевая батарейка. Это часовое правило (как и многое другое) сломалось в 2020-м. Точнейший сертифицированный хронометр Oyster Perpetual с мануфактурным калибром выдал гроздь программны циферблатов. И не только кумачового, а бирюзового, зеленого, конфетно-розового и даже ярко-желтого цветов. Причем все они — с новаторской синей подсветкой Chromalight на метках.
Fifty Fathoms Bathyscaphe
Blancpain
За новыми часами глава компании Марк Хайек буквально нырял: обе модели появились после очередной экспедиции Blancpain во Французскую Полинезию. У тихоокеанских атоллов он волонтерствовал как видеооператор в поисках исчезающей акулы-молота. И заодно тестировал прототипы часов на собственном запястье. Это еще не шок-контент. Швейцарскую мануфактуру десятилетиями возглавляют дайверы-энтузиасты. Предшественник Хайека Жан-Жак Фихтер, пробывший на этом посту 30 лет, принимал участие в разработке первых Fifty Fathoms. В 1953 году он опытным путем установил, что часам для погружений необходимы вращающийся безель (для быстрых замеров проведенного под водой времени), двойное уплотнение заводной головки (во имя герметичности корпуса), автоподзавод (чтобы минимизировать износ прокладок при подкручивании) и люминесцентные метки (ради читаемости показаний в мутной воде).
Все эти ноу-хау сохранены в новом зеленом Bathyscaphe Chronographe Flyback. И, конечно, дополнены современным калибром с функцией обнуления хронографа одной кнопкой и точностью до десятой доли секунды. А Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date песочного цвета, вдохновленные погружением полвека назад фотографа Эрни Брукса
в подводную пропасть в Долине Смерти, выдержат глубину в триста метров и отсутствие подзавода в течение пяти дней.
Legend Diver
The Longines
Часы из исторической линейки Longines добавили к убедительной дайверской форме 1960-х херитажный материал. Из бронзы в начале века делали рукоятки водолазных ножей, а в его середине — шлем-трехболтовку с иллюминатором. Теперь в бронзовый корпус закован не Жак-Ив Кусто, а механизм с автоподзаводом, кремниевой пружиной баланса и запасом хода 64 часа.
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