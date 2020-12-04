В ДЛТ заработал Новогодний базар. И он очень красивый!

С праздничным настроением в этом году туго, поэтому без Новогоднего базара не обойтись. Традиционный как раз разместился в малом атриуме ДЛТ на 6 этаже. На нем можно найти сотни елочных украшений, детских игрушек, сувениров ручной работы, предметов для домашнего праздничного декора от европейских и российских мануфактур.