В ДЛТ заработал Новогодний базар. И он очень красивый!

С праздничным настроением в этом году туго, поэтому без Новогоднего базара не обойтись. Традиционный как раз разместился в малом атриуме ДЛТ на 6 этаже. На нем можно найти сотни елочных украшений, детских игрушек, сувениров ручной работы, предметов для домашнего праздничного декора от европейских и российских мануфактур.
Советуем обратить внимание на шары с ручной росписью, ироничные елочные игрушки в форме блюд — суши, донатсов, капкейков, украшения из стекла в виде ретрокаров, самолетов, поездов и подарочные наборы с игрушками-героями известных сказок и мультфильмов. Усилить магию новогодних аксессуаров поможет упаковочная станция, кроме того, в ДЛТ можно приобрести подарочную упаковку отдельно: бумагу, ленты и коробки.
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