6 нарядных (очень) украшений, благодаря которым новогоднее настроение обязательно появится

Fiorever

Bvlgari

Между локдаунами археологи обнаружили в руинах Помпей на вилле Чивита Джулиано новые фрески — известную римскую фамилию хозяина и белый цветок с крупными лепестками. Один-в-один Fiorever, но датированный 79-м годом нашей эры. Очень странные дела! У колье, собранного в Риме к моменту находки, тоже есть все шансы стать артефактом эпохи. И дело не только в почти девяти каратах бриллиантов. Просто именно тут сезонный тренд на цепи (лепестки крепятся друг к другу позвенно) сошелся с вековым мотивом змейки Bvlgari.