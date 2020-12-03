6 нарядных (очень) украшений, благодаря которым новогоднее настроение обязательно появится

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина точно знает, какие украшения сделают грядущий праздник праздником. В серьгах, браслетах и ожерельях с такой ударной дозой нарядности даже домашние посиделки имеют все шансы стать крутой новогодней вечеринкой. Не сомневаемся — проверяем! Но есть одно правило: новогоднее паве — это что угодно, только не бриллиантовый «снег».
Aleluia’ Rainbow
Pasquale Bruni
Ювелиры под идейным руководством Эуджении Бруни заботливо выложили изумрудами и разноцветными сапфирами дюжину листьев, а затем соединили их в эпичные серьги.
«Асеан»
Сhamovskikh
Каждый изумруд, рубин, сапфир и царь-опал весом почти в шесть каратов лежит в собственной банковской ячейке из белого золота.
Pebble
Vincent Peach
Pebble — синоним французского pave, та же булыжная мостовая. Но с нэшвилльским акцентом ювелирный термин превратился в пригоршню пресноводных жемчужин на кожаном каффе.
Para Coctel
Мary Мelody
Две мерцающие хрустальным паве красные капли — будем считать эти серьги гимном донорской плазме, героине 2020-го!
Fiorever
Bvlgari
Между локдаунами археологи обнаружили в руинах Помпей на вилле Чивита Джулиано новые фрески — известную римскую фамилию хозяина и белый цветок с крупными лепестками. Один-в-один Fiorever, но датированный 79-м годом нашей эры. Очень странные дела! У колье, собранного в Риме к моменту находки, тоже есть все шансы стать артефактом эпохи. И дело не только в почти девяти каратах бриллиантов. Просто именно тут сезонный тренд на цепи (лепестки крепятся друг к другу позвенно) сошелся с вековым мотивом змейки Bvlgari.
Future
«Смоленские бриллианты»
У новой коллекции под названием Future от «Смоленских бриллиантов» (которые недавно вошли в группу компаний «Алроса») впереди звездный путь! Среди украшений из белого золота курсом на межгалактическую славу идут серьги с бриллиантами разной огранки — одни только «груши» в них весят 1,2 карата.
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