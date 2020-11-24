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6 главных моделей часов в эстетике минимализма

Приметы главных часов осени и начала зимы: минимум цвета и сложная геометрия. Всем составом бьюти и фэшн-редакции «Собака.ru» продолжаем уверять: минимализм вернулся, в часовую индустрию в том числе. За доказательствами далеко ходить не придется.

The Big Bang Sang Bleu II White

Hublot

Мануфактурный автоматический механизм хронографа Unico HUB1240
управляет стрелками-многоугольниками в титановом корпусе диаметром 45 миллиметров.

DEFY Classic Black & White

Zenith

Контрастный скелетон в 41-миллиметровом корпусе из черной матовой керамики доступен к заказу только в бутиках и на сайте Zenith.

Spirit

Longines 

Часам-авиаторам с кремниевой пружиной нипочем перепады магнитных полей и перелеты на край света — запаса хода в 64 часа хватит для любого трипа.

Pasha de Cartier

Cartier

Квадратные «рельсы» минутной шкалы — фишка Pasha de Cartier с 1985 года. Как и откидывающийся колпачок заводной головки. В 2020-м владелец может вписать свои инициалы под звеном колпачка и менять ремешки одним движением.

DEFY Midnight

Zenith

Женский трехстрелочник с мануфактурным автоматическим механизмом
похож на окошко полярной станции: в изморози 44 бриллиантов виднеется небесный круг со звездами разной величины и яркости. Это россыпь маленьких люминесцентных точек на «севере» циферблата, 11 драгоценных меток — и самая заметная звезда с пятью стальными лучами вместо невидимого из Арктики Сириуса.

Heuer Carrera

TAG Heuer

Хронограф Heuer Carrera вышел на трассу в 1963 году — и сразу дал по газам. В отличие от других легендарных сейчас часов, стадионы зааплодировали Carrera незамедлительно. Удобный читаемый циферблат с двумя счетчиками оказался нужен и пилотам болидов, и вообще всем, у кого время — деньги. Генри Форд в фильме «Форд против Феррари» (его играет Мэтт Деймон) тоже не расстается с «пандой» Heuer Carrera, хронографом с черными счетчиками на белом циферблате. Новые часы во многом косплеят эту модель. Только циферблат у них монохромный, над окошком даты деликатно добавлен малый счетчик секунд, а тахиметрическая шкала исчезла — Carrera давно в курсе, что их не догонят.

Текст: Алла Шарандина 

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