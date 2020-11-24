6 главных моделей часов в эстетике минимализма

Heuer Carrera

TAG Heuer

Хронограф Heuer Carrera вышел на трассу в 1963 году — и сразу дал по газам. В отличие от других легендарных сейчас часов, стадионы зааплодировали Carrera незамедлительно. Удобный читаемый циферблат с двумя счетчиками оказался нужен и пилотам болидов, и вообще всем, у кого время — деньги. Генри Форд в фильме «Форд против Феррари» (его играет Мэтт Деймон) тоже не расстается с «пандой» Heuer Carrera, хронографом с черными счетчиками на белом циферблате. Новые часы во многом косплеят эту модель. Только циферблат у них монохромный, над окошком даты деликатно добавлен малый счетчик секунд, а тахиметрическая шкала исчезла — Carrera давно в курсе, что их не догонят.