Сотуары, кольца, колье и серьги с бесцветными бриллиантами в коллекции Giardini Segreti

Креативный директор бренда Эуджения Бруни при работе над коллекцией вдохновлялась миланскими садами и, конечно, женщинами. Так появились украшения из розового или белого золота с бесцветными бриллиантами и бриллиантами цвета «шампань» и украшения из белого золота с паве из бесцветных бриллиантов.
В коллекцию Giardini Segreti вошли сотуары, главный декоративный элемент которых — усыпанный бриллиантами цветок. Обратная сторона, выполненная из гладкого золота, напоминает легкую бабочку. Изменяя длину сотуара и стилизуя его разными способами можно дополнить как повседневный, так и вечерний образ. Помимо сотуаров в коллекции представлены кольца, серьги, браслеты, колье и подвески.
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