Сотуары, кольца, колье и серьги с бесцветными бриллиантами в коллекции Giardini Segreti

Креативный директор бренда Эуджения Бруни при работе над коллекцией вдохновлялась миланскими садами и, конечно, женщинами. Так появились украшения из розового или белого золота с бесцветными бриллиантами и бриллиантами цвета «шампань» и украшения из белого золота с паве из бесцветных бриллиантов.