Украшения Chopard «снялись» в фильме Бена Уитли «Ребекка»

В фильме появилось ожерелье из 18-каратного белого золота и титана, колье из коллекции Temptations из розового золота с рубеллитом грушевидной огранки, бусинами из розового сапфира, бриллиантами и рубинами, серьги с рубеллитами грушевидной и круглой огранки, бриллиантами, турмалинами и рубинами, серьги из коллекции Temptations из розового золота с грушевидными аметистами, розовыми сапфирами в форме сердца и рубинами, сапфирами и аметистами бриллиантовой огранки6 а также часы LUC из 18-каратного белого золота с белым фарфоровым циферблатом.