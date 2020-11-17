TOUS запустили проект Heritage — офлайн и онлайн музей, посвященный истории ювелирного дома

вице-председатель совета директоров TOUS

«TOUS Heritage – это пространство, создание которого стало для нас настоящим вызовом: защитить наследие нашей компании как максимальное олицетворение нашего ДНК, в то же время развивая его для создания неповторимой, обладающей особым характером предпринимательской идентичности. Так что мы очень рады поделиться результатом этой работы со всем нашим сообществом по случаю празднования столетней годовщины компании».