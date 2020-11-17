TOUS запустили проект Heritage — офлайн и онлайн музей, посвященный истории ювелирного дома

Запуск платформы TOUS Heritage — еще одно событие в череде празднования 100-летия со дня создания испанского ювелирного дома. Проект TOUS Heritage состоит из офлайнового музея в головном офисе бренда (в штаб-квартире под Барселоной) и его цифровой версии, а представляет собой коллекцию ранее не публиковавшихся изображений и документов, формирующих историю и наследие TOUS.
Роза Тоус
вице-председатель совета директоров TOUS
«TOUS Heritage – это пространство, создание которого стало для нас настоящим вызовом: защитить наследие нашей компании как максимальное олицетворение нашего ДНК, в то же время развивая его для создания неповторимой, обладающей особым характером предпринимательской идентичности. Так что мы очень рады поделиться результатом этой работы со всем нашим сообществом по случаю празднования столетней годовщины компании».
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