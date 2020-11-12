5 украшений, в которые уже пора инвестировать

Ice Cube Capsule by Marion Cotillard

Chopаrd

У Марион Котийяр есть «Оскар» и, судя по капсуле из семи предметов ее дизайна, все задатки для Притцкеровской премии: она архитектурно точно вписала бриллиант «принцесса» балансировать между золотых колец.