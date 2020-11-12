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5 украшений, в которые уже пора инвестировать

Ювелиры убеждают: хрупкая конструкция — крепкая инвестиция. У нас нет оснований им не доверять. В качестве прибыли готовимся получать восторги и новые лоты семейной реликвии.

Capture Me

Akillis

Бриллиантовое паве общим весом 0,41 карата упаковано в треугольники, которые, кажется, связаны между собой только чувством взаимного притяжения.

Ice Cube Capsule by Marion Cotillard

Chopаrd

У Марион Котийяр есть «Оскар» и, судя по капсуле из семи предметов ее дизайна, все задатки для Притцкеровской премии: она архитектурно точно вписала бриллиант «принцесса» балансировать между золотых колец.

Grim Reaper Skeleton Hand

Wild Тhings

Хрусталь в ободковой закрепке буквально утекает сквозь пальцы скелета из стерлингового серебра.

Fiesta de Color

Mаry Melody

Хрусталь Swarovski — огранки «груша» и «круг» на орбите вокруг «радианта» — находится в невесомости благодаря почти незаметной страховке из ювелирного сплава в родиевом покрытии.

Alma Rusa и Hold

TOUS

Хрупкость подвески из капсульной коллекции Alma Rusa в виде знакового для испанского дома медвежонка страхует прочная цепочка из классической линии Hold. Вот это идеальный мэтч!

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