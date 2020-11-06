Patek Philippe показали новые циферблаты часов серии Twenty~4

В серии две новые модели 4910 / 1200A с традиционным для этой коллекции стальным браслетом-манжетом, читаемым циферблатом с люминесцентными накладными часовыми метками из белого золота в форме трапеции и арабскими цифрами.
Циферблаты новых моделей отличаются своими цветами: одни часы обладают циферблатом синего цвета, другие — серого. Объединяет их узор «солнечные лучи» и тонко градуированный от центра переход оттенков. Силуэт корпуса часов изогнутый — в стиле арт-деко, инкрустирован он одним рядом из 36 бриллиантов Top Wesselton (~ 0,42 карата). А под циферблатом находится кварцевый механизм калибра E15.
Бутик Patek Philippe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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