Patek Philippe показали новые циферблаты часов серии Twenty~4

Циферблаты новых моделей отличаются своими цветами: одни часы обладают циферблатом синего цвета, другие — серого. Объединяет их узор «солнечные лучи» и тонко градуированный от центра переход оттенков. Силуэт корпуса часов изогнутый — в стиле арт-деко, инкрустирован он одним рядом из 36 бриллиантов Top Wesselton (~ 0,42 карата). А под циферблатом находится кварцевый механизм калибра E15.