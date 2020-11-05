Bvlgari выпустили часы в поддержку детских больниц

Военно-воздушные силы Aeronautica Militare и Дом Bvlgari совместно под флагом Италии выступают с новой инициативой солидарности. Запуск лимитированной часовой серии Bvlgari Aluminum Tricolore идеально сочетает в себе профессионализм с ценностным содержанием, что еще более значимо на фоне чрезвычайной ситуации в здравоохранении, переживаемой Италией наряду с другими странами.

Выручка от продажи первых 50 эксклюзивных пронумерованных часов будет полностью передана в пользу «Un dono dal cielo» («Подарок с небес») — проекта по сбору средств, инициированного ВВС. Средства направляются на поддержку трех итальянских детских больниц в Генуе, Риме и Неаполе. Вторая часть из 1000 ненумерованных экземпляров появится в продаже за границей в декабре 2020 года.