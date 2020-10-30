Компания Chopard выпускает часы Mille Miglia ежегодно с 1988 года — с тех пор, как стала официальным хронометристом гонки 1000 Miglia. Перед выходом на старт гонщики получают в подарок последнюю модель хронографа часов Mille Miglia Race Edition. Модель этого года обладает механизмом с сертификатом хронометра, создана из нержавеющей стали и представлена в двух версиях.
Chopard выпустили новую модель часов Mille Miglia
В дизайне часов обыгрывается тема доминирующего черного цвета, а винтажная желтая маркировка на черном циферблате создает ретроэффект. Модель Mille Miglia 2020 Race Edition представлена в двух версиях: лимитированная серия из 1000 экземпляров в полностью черном исполнении и дополнительный выпуск из 250 экземпляров с ободком из контрастного «этичного» розового золота. Обе версии обладают автоматическим механизмом с сертификатом хронометра, который гарантирует комфортный 42-часовой запас хода.
Задняя крышка часов выполнена из сапфирового стекла, украшена логотипом гонки и индивидуальным номером каждой модели серии. Черный ремешок из перфорированной кожи со строчкой в тон обладает подкладкой из резины с фирменным узором Chopard, напоминающим рисунок протектора гоночных шин Dunlop 1960-х годов.
Бутик Chopard расположен в ювелирно-часовой зоне Mercury на 1 этаже ДЛТ.
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