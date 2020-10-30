Chopard выпустили новую модель часов Mille Miglia

Компания Chopard выпускает часы Mille Miglia ежегодно с 1988 года — с тех пор, как стала официальным хронометристом гонки 1000 Miglia. Перед выходом на старт гонщики получают в подарок последнюю модель хронографа часов Mille Miglia Race Edition. Модель этого года обладает механизмом с сертификатом хронометра, создана из нержавеющей стали и представлена в двух версиях.