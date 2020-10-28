В Петербурге пройдет выставка украшений, исследующих феминизм и гендерные стереотипы

Экспонаты выставки «9 марта» — независимые концептуальные украшения, занимающие промежуточную нишу между модой и современным искусством (так называемые contemporary jewelry или art jewelry). У моды и классического ювелирного искусства они заимствуют тесную связь с телом и одеждой, а от современного искусства берет полную свободу материалов и форм, а также способность высказываться о любой актуальной теме. В данном случае — о феминизме и гендерных стереотипах.