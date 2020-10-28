Экспонаты выставки «9 марта» — независимые концептуальные украшения, занимающие промежуточную нишу между модой и современным искусством (так называемые contemporary jewelry или art jewelry). У моды и классического ювелирного искусства они заимствуют тесную связь с телом и одеждой, а от современного искусства берет полную свободу материалов и форм, а также способность высказываться о любой актуальной теме. В данном случае — о феминизме и гендерных стереотипах.
В Петербурге пройдет выставка украшений, исследующих феминизм и гендерные стереотипы
В проекте «9 марта» собраны работы более 30 художников со всего мира — от Австралии до Мексики. Среди экспонатов обручальное кольцо с шипом внутри, метафорически рассказывающее о болезненности разрыва, ожерелье с контурами жертв феминицида в Мексике, стеклянные кулоны в форме матки с яичниками с песком внутри, превращающие идею «биологических часов» в повод для дискуссии. Кураторки выставки в Петербурге — Маша Старикова, Катя Рабей и Александра Павловская.
Выставка «9 марта», выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников, ул. Большая Морская, 38
29 октября — 1 ноября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.