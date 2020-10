Zenith представили новую версию часов Lupin the Third

В прошлом году Zenith выпустили модель часов A384 Revival Lupin The Third Edition. Эта новость обрадовала не только ценителей часового искусства, но и поклонников знаменитой саги («Люпен III – это японские аниме-сериал и манга, нарисованные в 1970-х Кадзухико Като на основе книг Мориса Леблана, считается одним из лучших аниме всех времен. В первом эпизоде на одном из персонажей были часы Zenith – тогда еще не существовавшие). Теперь Zenith c гордостью представляют второе издание этой модели. А повод более чем весомый: в токийском районе Гинза открыли концептуальный бутик бренда, непохожий ни на какие другие. Это первый интерактивный салон, где благодаря уникальному мультисенсорному опыту клиенты Zenith могут по-новому взглянуть на историю бренда и процесс создания моделей. И, конечно, новый бутик отличается неповторимой атмосферой и неизменно высоким для бренда уровнем обслуживания клиентов. В честь открытия Zenith также познакомили своих поклонников с коллекцией Zenith Icons, куда вошла избранная подборка отреставрированных винтажных моделей.