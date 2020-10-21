Выпуск уже второй модели, вдохновленной японской аниме-сагой, приурочен к открытию концептуального бутика в Токио.
Zenith представили новую версию часов Lupin the Third
В прошлом году Zenith выпустили модель часов A384 Revival Lupin The Third Edition. Эта новость обрадовала не только ценителей часового искусства, но и поклонников знаменитой саги («Люпен III – это японские аниме-сериал и манга, нарисованные в 1970-х Кадзухико Като на основе книг Мориса Леблана, считается одним из лучших аниме всех времен. В первом эпизоде на одном из персонажей были часы Zenith – тогда еще не существовавшие). Теперь Zenith c гордостью представляют второе издание этой модели. А повод более чем весомый: в токийском районе Гинза открыли концептуальный бутик бренда, непохожий ни на какие другие. Это первый интерактивный салон, где благодаря уникальному мультисенсорному опыту клиенты Zenith могут по-новому взглянуть на историю бренда и процесс создания моделей. И, конечно, новый бутик отличается неповторимой атмосферой и неизменно высоким для бренда уровнем обслуживания клиентов. В честь открытия Zenith также познакомили своих поклонников с коллекцией Zenith Icons, куда вошла избранная подборка отреставрированных винтажных моделей.
Теперь подробнее о новинке. Часы Chronomaster Revival Lupin The Third – 2nd Edition созданы на базе культового хронографа A384 El Primero. Модель выполнена в стальном корпусе с белым циферблатом с контрастными черными счетчиками хронографа (который получил название «панда»). Как и оригинальный хронограф A384, часы дополнены стальным браслетом типа «лестница». Прозрачное сапфировое стекло задней крышки с выгравированным изображением Дайсуке Джигена, друга главного героя аниме-сериала, позволяет наблюдать за тем, как бьется «сердце» часов – калибр El Primero 400, который выдает 36 000 полуколебаний в час. Пока модель представлена исключительно в бутике в Токио, но уже скоро ее можно будет приобрести в бутиках и на сайте Zenith.
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