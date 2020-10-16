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В Риме открылась выставка «Мрамор Торлонии. Собрание Шедевров», спонсируемая Bvlgari

На выставке «Мрамор Торлонии.Собрание Шедевров» впервые представлены широкой публике шедевры греческого и римского искусства, которые семья Торлония с энтузиазмом собирала и сохраняла в Риме в течение более двух столетий. Потрясающая антология из 92 мраморных изваяний — бюстов, статуй, барельефов и саркофагов — смогла вернуться к своему первоначальному великолепию благодаря реставрации, спонсированной Bvlgari и мастерски проведенной Фондом Торлония после тщательного изучения. 

Щедрая поддержка этого проекта стала одной из многочисленных инициатив культурного патронажа, продвигаемых Bvlgari для восстановления художественных и археологических сокровищ Рима. В этом городе более 130 лет назад был основан ювелирный Дом, для которого он является уникальным художественным обрамлением и неиссякаемым источником вдохновения.

Среди ярких экспонатов, которые нельзя пропустить, — рельеф III века со следами цветного пигмента, одна из редких в мире находок с такой характеристикой. Еще одна удивительная статуя, восстановленная в XVII веке мастером искусства барокко Джан Лоренцо Бернини, представляет собой голову козла.

Выставка «Мрамор Торлонии. Собрание Шедевров» будет проходить на вилле Каффарелли (Капитолийские музеи) в Риме до 29 июня 2021 года.

sobaka,
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