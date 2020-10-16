В Риме открылась выставка «Мрамор Торлонии. Собрание Шедевров», спонсируемая Bvlgari

На выставке «Мрамор Торлонии.Собрание Шедевров» впервые представлены широкой публике шедевры греческого и римского искусства, которые семья Торлония с энтузиазмом собирала и сохраняла в Риме в течение более двух столетий. Потрясающая антология из 92 мраморных изваяний — бюстов, статуй, барельефов и саркофагов — смогла вернуться к своему первоначальному великолепию благодаря реставрации, спонсированной Bvlgari и мастерски проведенной Фондом Торлония после тщательного изучения.

Щедрая поддержка этого проекта стала одной из многочисленных инициатив культурного патронажа, продвигаемых Bvlgari для восстановления художественных и археологических сокровищ Рима. В этом городе более 130 лет назад был основан ювелирный Дом, для которого он является уникальным художественным обрамлением и неиссякаемым источником вдохновения.