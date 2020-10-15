Самый большой магазин DAFNA откроется уже в эти выходные на Петроградке. По такому случаю обещают скидки до 20% на все украшения молодых российских марок. Проект собрал пул брендов из Петербурга, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, которые работают в эстетике минимализма.
В Петербурге откроется флагманский магазин ювелирных украшений DAFNA
Магазины DAFNA также есть в Москве и Ростове-на-Дону, в Петербурге до этого бренд был представлен в Loft Modul и МЕГА Парнас. Флагман соберет 50 разных марок, все украшения которых созданы из серебра (или покрыты золотом) с использованием природных камней и натурального жемчуга.
Открытие магазина DAFNA 17 и 18 октября, ул. Кронверкская 12, с 11:00 до 21:00
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