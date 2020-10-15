В Петербурге откроется флагманский магазин ювелирных украшений DAFNA

Магазины DAFNA также есть в Москве и Ростове-на-Дону, в Петербурге до этого бренд был представлен в Loft Modul и МЕГА Парнас. Флагман соберет 50 разных марок, все украшения которых созданы из серебра (или покрыты золотом) с использованием природных камней и натурального жемчуга.