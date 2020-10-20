Средневековье совсем не страдало, и мы не станем: непрозрачные камни и богатый обвес снова на пике!
6 украшений в средневековой эстетике
Color
Mercury
Шри-ланкийский синий сапфир в 39,27 карата (на помолвочном кольце герцогини Кембриджской камень втрое скромнее) не подвергался процедурам облагораживания. При таком весе и поддержке дюжины овальных бриллиантов это излишества.
«Империум»
«АЛРОСА»
Хризопразы-капли весом в два с четвертью карата обошлись без огранки, и отшлифованные кабошоны улеглись в олдскульное золотое крепление формы цветоложа.
Petit Joli
Pasquale Bruni
Немного ранней готики от жизнелюбивого итальянского бренда: ониксовый цветок распустился на серьгах-пуссетах из розового золота — и просится в пару к черному кольцу Серсеи.
Iliada или Andromeda
Konstantino
В узоре выкованных из серебра королевских лилий возлежит внушительный малахитовый дуплет.
Cascata
Gismondi
Серьги с двумя десятками крупных рубинов выглядят (и весят) настолько внушительно, что заставят держать царственную осанку.
Parure
Во-первых, это красиво! Ателье вернуло прямоугольную огранку драгоценных камней. Восемь лет назад Parure зародилась (между прочим, на Петроградской стороне) как ювелирная мастерская. Заказанные клиентами камни ее владелец разыскивал на международных экспо, а затем мастера вручную оформляли украшение по эскизу. Теперь у ателье огромный штат и свои наработки. Для готовых предметов ювелиры часто используют потесненные вездесущей круглой «классикой» виды огранок — от наполеоновского «кушона» до «ашера» 1930-х и «принцессы» времен Джоан Коллинз. А разноцветная шпинель в деликатно непарных серьгах и шестикаратный изумруд коктейльного кольца, к примеру, оформлены «октагоном» — и взгляд цепляется за их углы и грани примерно навечно.
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