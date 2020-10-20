6 украшений в средневековой эстетике

Parure

Во-первых, это красиво! Ателье вернуло прямоугольную огранку драгоценных камней. Восемь лет назад Parure зародилась (между прочим, на Петроградской стороне) как ювелирная мастерская. Заказанные клиентами камни ее владелец разыскивал на международных экспо, а затем мастера вручную оформляли украшение по эскизу. Теперь у ателье огромный штат и свои наработки. Для готовых предметов ювелиры часто используют потесненные вездесущей круглой «классикой» виды огранок — от наполеоновского «кушона» до «ашера» 1930-х и «принцессы» времен Джоан Коллинз. А разноцветная шпинель в деликатно непарных серьгах и шестикаратный изумруд коктейльного кольца, к примеру, оформлены «октагоном» — и взгляд цепляется за их углы и грани примерно навечно.