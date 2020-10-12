18+

Коллекция Zenith Defy Midnight появилась в России

Часы DEFY Midnight — это первые женские часы Zenith, созданные с нуля, а не на основе мужской модели бренда. DEFY Midnight — идеальный компаньон для современных независимых женщин: уверенных, выразительных и со своим собственным стилем. Они живут по собственным правилам и не боятся выделяться. Теперь оценить часовую новинку можно и в России.

DEFY Midnight отличаются универсально-спортивным дизайном. Их главная особенность — изображение звездного неба на циферблате. Темно-синий небосвод с россыпью звезд, из которых ярче всех сияет звезда Zenith, украшен бриллиантовыми часовыми отметками, на безеле часов также сверкает россыпь бриллиантов. 

Модель DEFY Midnight заключена в футуристический 36-мм стальной корпус DEFY. А автоматический механизм Elite обеспечивает модели надежную точность и автономность в течение 50 часов, а также управляет индикацией времени и даты в позиции «3 часа».  

Для DEFY Midnight также разработали широкую линейку браслетов и ремешков, которые можно легко менять между собой. Благодаря этому модель адаптируется к различным образам и ситуациям. Встроенный браслет из нержавеющей стали, а также набор цветных атласных и кожаных ремешков быстро меняются с помощью специального механизма.

sobaka,
Комментарии

Наши проекты