Hublot отмечают 40-летие

С выходом каждой новой модели Hublot кажется, что уже невозможно превзойти самих себя: мастера мануфактуры творят настоящие чудеса, экспериментируя с материалами и техниками. Именно они первыми приручили капризную керамику, разработали особо легкое и прочное углеволокно и свой собственный устойчивый к царапинам сплав золота, и именно Hublot привлекает к сотрудничеству лучших мира сего: художников, дизайнеров и музыкантов. Но бренд снова и снова преподносит нам очередной шедевр. Символично, что выпуск новых Classic Fusion – юбилейный, потому что в этих часах воплотилось все то, чем прославился бренд за 40 лет: смелые идеи, инновационные технологии и новаторский дизайн. Очевидно, Hublot не собираются менять направление и будут и дальше удивлять даже тех, кто далек от часового искусства.