В честь юбилея бренд выпустил модель Classic Fusion – переосмысленную версию культовых часов 1980 года. Настоящее сокровище для коллекционеров!
Hublot отмечают 40-летие
С выходом каждой новой модели Hublot кажется, что уже невозможно превзойти самих себя: мастера мануфактуры творят настоящие чудеса, экспериментируя с материалами и техниками. Именно они первыми приручили капризную керамику, разработали особо легкое и прочное углеволокно и свой собственный устойчивый к царапинам сплав золота, и именно Hublot привлекает к сотрудничеству лучших мира сего: художников, дизайнеров и музыкантов. Но бренд снова и снова преподносит нам очередной шедевр. Символично, что выпуск новых Classic Fusion – юбилейный, потому что в этих часах воплотилось все то, чем прославился бренд за 40 лет: смелые идеи, инновационные технологии и новаторский дизайн. Очевидно, Hublot не собираются менять направление и будут и дальше удивлять даже тех, кто далек от часового искусства.
В 1980 году часы Classic Original произвели настоящую революцию: еще никто не соединял корпус из золота с каучуковым ремешком! Казалось, представить их гармоничный дуэт невозможно, но у Hublot получилось. Так зародилась ДНК бренда и концепция The Art of Fusion – «искусство синтеза», нашедшая отражение и в новинке 2020 года, интерпретирующей культовую модель. Новые Classic Fusion объединили в себе прошлое и будущее, традиции и последние технологические достижения. Коллекционная лимитированная модель доступна в трех версиях: корпус диаметром 45 мм из желтого золота, титана и черной керамики. У всех моделей черный полированный лакированный циферблат выполнен в лаконичном стиле и украшен гранеными стрелками, логотипом H и надписью Hublot, задняя крышка выполнена из сапфирового стекла. И, конечно же, неизменный каучуковый ремешок, который легко регулируется и комфортно носится благодаря тройной складной застежке. Знаковые детали добавляют современный штрих к первым часам Hublot, делая модели вневременными.
Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе подчеркнул, что новинка – не просто перевыпуск культовой модели, а современное олицетворение бренда: «Новые модели Classic Fusion воплощают собой 40 лет технических достижений и разрушения стереотипов. Мы не просто повторно выпустили часы Classic Original 1980 года, а переосмыслили их и создали обновленные версии, представляющие Hublot сегодня. Модель с механическим калибром для мужчин в корпусе диаметром 45 мм – это совершенно новая, современная версия, отражающая новаторский дух бренда, которым он славится на протяжении уже четырех десятилетий».
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