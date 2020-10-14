Во всем мире скучали по академическим концертам, вечерам блэк-тай и светским выходам — и вот лучшие черно-белые и цветные часы осени.
8 моделей часов для светских выходов
Spirit of Big Bang Meca-10
Hublot
Легенда среди коллекционеров, мануфактурный калибр с десятидневным
(да!) запасом хода пересобран инженерами Hublot так, чтобы идеально вместиться в бочкообразный корпус Spirit of Big Bang из патентованного драгоценного сплава золота и платины King Gold.
Chronomaster Revival Shadow
Zenith
Прототип редкого хронографа с ручным заводом в корпусе из черненой стали фаны Zenith искали с 1970-х. Он нашелся в здании мануфактуры в прошлом году — и сразу переиздан в оригинальном 37-миллиметровом диаметре, но в более износоустойчивом материале, титане с пескоструйной обработкой.
Serpenti Seduttori
Bvlgari
Стальной браслет из шестигранных звеньев-чешуек примыкает к посеребренному циферблату. Змеиную сущность максимально проявляет
хитрый рубеллитовый кабошон на заводной головке.
The Longines Heritage Classic Tuxedo
Longines
Хронограф джазмена блюдет правила 1940-х: он дуохромный, как ботинки-спектейторы Чарли Паркера, без лишних надписей и окошек, с соответствующими эпохе индексами и с олдскульной тахиметрической шкалой.
J12-20
Chanel
Двадцатилетие умных и красивых часов J12, которые вывели керамику в часовой фэшн, отмечено запуском трехстрелочника с двумя десятками родированных символов Chanel на циферблате.
Big Bang E
Hublot
Первые Big Bang E швейцарская мануфактура разработала к чемпионату
мира по футболу 2018-го — тогда с их помощью можно было попасть на
виртуальный стадион и не пропустить ни одного гола. А в год, когда мы все делаем на дистанции, часы любезно зовут на «ручную» выставку. Восемь раз в день на сенсорном циферблате возникает новая картина французского графика Марка Ферреро, поверх которой движутся маленькие металлизированные стрелки. Кроме арта, Big Bang E показывает самые разные усложнения традиционной механики — от вечного календаря до фаз Луны. И, конечно, гаджет полностью синхронизирован со всеми сервисами Google.
Defy 21 Ultraviolet
Zenith
Открытый циферблат, закрытые счетчики и фиолетовый механизм — такого в мире еще не было! Фиолетовым впервые стал весь автоматический механизм El Primero 9004. Тот самый, который обеспечивает точность до сотой доли секунды, а также замеряет получасовые и минутные отрезки на своих матовых счетчиках. Выбор цвета — не случайность, а остроумная инженерная метафора: калибру, работающему с невероятной частотой 50 герц, идеально подошел самый высокочастотный из видимых цветов спектра.
Blancpain Bathyscaphe Mokarran
Новый трехстрелочник с вращающимся безелем выражает солидарность с глубоководной акулой-молотом Sphyrna Mokarran: тысяча долларов с продажи каждых из полусотни этих часов пойдет в общество защиты морских кочевников. Человечество не устает их истреблять ради аппетитного плавника и просто для подстраховки.Тем временем задумчивые одиночки мало отличаются от посетителей Nama и больше всего на свете интересуются крабами, сибасами и ставридами. Восстановить справедливость взялся президент и CEO Blancpain Марк А. Хайек, который прошедшей зимой следил за бытом акул-молотов в роли волонтера-видеооператора. Доказано: ребята приятные, а водостойкости Bathyscaphe Mokarran хватит на триста метров.
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