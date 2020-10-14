8 моделей часов для светских выходов

Big Bang E

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Первые Big Bang E швейцарская мануфактура разработала к чемпионату

мира по футболу 2018-го — тогда с их помощью можно было попасть на

виртуальный стадион и не пропустить ни одного гола. А в год, когда мы все делаем на дистанции, часы любезно зовут на «ручную» выставку. Восемь раз в день на сенсорном циферблате возникает новая картина французского графика Марка Ферреро, поверх которой движутся маленькие металлизированные стрелки. Кроме арта, Big Bang E показывает самые разные усложнения традиционной механики — от вечного календаря до фаз Луны. И, конечно, гаджет полностью синхронизирован со всеми сервисами Google.