Валери Мессика и Кейт Мосс вместе создали украшения, которые сочетают в себе разные типы золота и бриллиантовых огранок, что делает коллекцию довольно эклектичной. Она состоит из девяти сетов, вдохновением для которых стали направления ар-деко и бохо, стиль самой Мосс и Париж: его архитектура, опера Гарнье и Лувр.
Супермодель Кейт Мосс сделала коллекцию из ста (!) украшений для ювелирного бренда Messika
В сеты входят ожерелье – шарф, серьги (в том числе, ультра-крупные размера XXL), украшения на голову, кольца одинарные и на несколько пальцев, чокеры, сотуары, серьги-кафф, браслеты на руку, ногу и предплечье, колье, украшения в форме буквы «К» и даже пирсинг в нос.
Особенность коллекции в сочетании разных благородных материалов — если раньше Валери Мексика работала только с золотом и бриллиантами, то сейчас к ним добавились малахит, перламутр и бирюза. Также Messika By Kate Moss отличается сочетанием разных огранок: груша, треугольная, изумрудная, бриллиантовая.
Бренд Messika представлен в ювелирно-часовой зоне Mercury в ДЛТ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.