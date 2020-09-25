Супермодель Кейт Мосс сделала коллекцию из ста (!) украшений для ювелирного бренда Messika

Валери Мессика и Кейт Мосс вместе создали украшения, которые сочетают в себе разные типы золота и бриллиантовых огранок, что делает коллекцию довольно эклектичной. Она состоит из девяти сетов, вдохновением для которых стали направления ар-деко и бохо, стиль самой Мосс и Париж: его архитектура, опера Гарнье и Лувр.