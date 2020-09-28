40 идеальных мужских украшений, колец и браслетов

Гранатовый браслет

Нет, не салат. Вариантов браслетов для мужчин не меньше, чем для женщин (если вы все еще думаете, что мода — это больше для женщин). Тут и браслеты-нити, и актуальные массивные цепи, и ремни, которые заценил бы Курт Кобейн, и мечты минималиста.