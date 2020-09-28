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40 идеальных мужских украшений, колец и браслетов

Собрали 40 украшений для мужчин: подчеркнуто маскулинных, сдержанно нейтральных и с разумной долей феминности. От минималистичных колец и базовых браслетов до андеграундных цепочек и подвесок. Советуем мужчинам держать свои шкатулки закрытыми — теперь в них будет много ценного!

  • Кольцо Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 300 руб.

  • Кольцо «Богема Ленинград», украшения продаются дропами, о которых марка сообщает в своем инстаграме

  • Кольцо Moonswoon, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 000 руб.

  • Кольцо 22.77.jewelry, 31 708 руб.

  • Кольцо OSSA, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 22 000 руб.

  • Кольцо Gucci (Mercury), ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 200 руб.

  • Печатка Avgvst, Рубинштейна, 16, 6 000 руб.

  • Кольцо «Богема Ленинград», украшения продаются дропами, о которых марка сообщает в своем инстаграме

  • Кольцо Gucci (Mercury), ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 32 300 руб.

  • Кольцо 22.77.jewelry, 27 525 руб.

  • Кольцо-стеклярус Avgvst, Рубинштейна, 16, 5 600 руб.

  • Печатка Avgvst, Рубинштейна, 16, 7 500 руб.

  • Кольцо Maison Margiela, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23,  28 500 руб.

  • Кольцо 22.77.jewelry, 15 414 руб.

  • Кольцо Waves and Gems, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 3 500 руб.

  • Кольцо Ringstone, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 5 000 руб.

  • Кольцо Messika (Mercury), ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 650 руб.

Моя прелесть

Для рейвов — кольца-печатки, для работы — сдержанные лаконичные варианты, для повседневности — можно все и сразу. Вангуем: два дня обладания хотя бы одним из этих колец, и вы прочувствуете весь спектр эмоций Голлума, изрекшего легендарное: «Моя прелесть». 

  •  Кожаный браслет Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 153, 15 100 руб.

  • Браслет Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 600 руб.

  • Браслет Avgvst, Рубинштейна, 16, 9 800 руб.

  • Браслет TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 500 руб.

  • Браслет Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 300 руб.

  • Браслет David Yurman (Mercury), ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 102 700 руб.

  • Браслет Mya Bay, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 5 900 руб.

  • Браслет с жемчугом TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 950 руб.

  • Браслет Tannum, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 900 руб.

  • Браслет-цепь Ringstone, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 200 руб.

  • Браслет-цепь IMAI, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 10 300 руб.

  • Браслет TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 900 руб.

  • Браслет и речного жемчуга и полимерной глины Motuzka

Гранатовый браслет

Нет, не салат. Вариантов браслетов для мужчин не меньше, чем для женщин (если вы все еще думаете, что мода — это больше для женщин). Тут и браслеты-нити, и актуальные массивные цепи, и ремни, которые заценил бы Курт Кобейн, и мечты минималиста.

  • Цепь с кулоном Heron Preston, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 8 790 руб. 

  • Цепь Ringstone, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 5 900 руб.

  • Медальон с черным агатом Avgvst, Рубинштейна, 16, 7 800 руб.

  • Цепочка «Богема Ленинград», украшения продаются дропами, о которых марка сообщает в своем инстаграме

  • Цепь с кулоном Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 44 700 руб. 

  • Подвеска Aqua, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 3 100 руб.

  • Цепь Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 000 руб.

  • Цепь-шнур Avgvst, Рубинштейна, 16, 8 800 руб.

  • Цепь Lisa Smith, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 800 руб.

  • Цепь «Богема Ленинград», украшения продаются дропами, о которых марка сообщает в своем инстаграме

  • Чокер из натуральных коралловых бусин Motuzka, 2 000 руб.

Цепи-цепи кованы

Медальоны, подвески, массивные цепи или цепи-жгуты — сложный выбор. Если никак не получается сделать его, то практикуйте многослойность! А наш фаворит, конечно, цепочка с надписью «стиль» — на случай, если кто-то не знает, с кем имеет дело.

Татьяна Зиза,
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