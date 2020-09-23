Zenith представляет кампанию DreamHers

В кампании приняли участие четыре героини из разных стран. Новый друг бренда Zenith в Японии Айри Хатакеяма. В прошлом была она была художественной гимнасткой и представляла Японию на Олимпийских играх 2012 года, а сейчас работает телеведущей.

Тереза Куэвас — абстрактная художница из Испании. Раньше работала архитектором, но решила сменить направление и полностью посвятить себя искусству.