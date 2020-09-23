В начале 2020-го швейцарская компания Zenith показала первую в своей истории коллекцию DEFY Midnight, созданную исключительно для женщин. Чтобы выразить современную женственность этой универсальной линии часов, бренд пригласил независимых и всегда идущих к своей мечте женщин.
Zenith представляет кампанию DreamHers
В кампании приняли участие четыре героини из разных стран. Новый друг бренда Zenith в Японии Айри Хатакеяма. В прошлом была она была художественной гимнасткой и представляла Японию на Олимпийских играх 2012 года, а сейчас работает телеведущей.
Тереза Куэвас — абстрактная художница из Испании. Раньше работала архитектором, но решила сменить направление и полностью посвятить себя искусству.
Выдающаяся звезда в мире классического танца — американская балерина Прешес Адамс. Она — часть Английской национальной балетной труппы. Прешес борется за инклюзивность в балете.
Актриса Сун Цзя из Китая. Она всегда мечтала стать великой артисткой и не побоялась воплотить эту мечту в жизнь. Сун Цзя близки социальные и экологические проблемы, поэтому она использует свой успех как возможность делиться информацией и распространять ее среди большой аудитории. Кроме того, актриса является послом Программы ООН по окружающей среде.
DREAMHERS — это начало новой главы для бренда Zenith. Новая кампания призывает всех женщин к действию — к тому, чтобы они не боялись следовать за своими мечтами, и неважно, какие препятствия их ждут впереди.
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