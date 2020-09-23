Крупный скучный камень — out. Сложное построение сотни небольших и чистых бриллиантов — in. Собрали непростые украшения для тех, кто не боится ювелирных хитросплетений.
Все сложно: 5 украшений из множества небольших и чистых бриллиантов
Voltige
Messika
Хозяйка ювелирного дома Валери Мессика, как и все мы, ищет баланс. Непарные серьги Equalizer — самая красивая метафора этого поиска, уравновешенная двумя грушевидными бриллиантами.
Serpenti
Bvlgari
Десятки подвижных инкрустированных драгоценными камнями звеньев
вырастают в редкую (но точно не ядовитую!) змейку с изумрудными глазами.
Contemplation
Boucheron
Принимаем критику насчет головы в облаках только вместе с серьгами En Passant, похожими на перистые тучи. Креативный директор Boucheron Клер Шуан собрала их из непролившихся бриллиантовых капель.
«Империум»
«Смоленские бриллианты»
В вязь белого золота вплетены неброские круглые бриллианты — общим академическим весом, однако, почти в карат с четвертью.
Happy Spirit
Chopard
В кольцах, подвесках, браслетах, серьгах и чокере обновленной линейки круглый подвижный бриллиант — всегда центр композиции. А вот охватывают его обручи из белого или розового золота, инкрустированные
или гладкие. В подвесках самых длинных колье коллекции — на цепочках 60 и 80 сантиметров — сразу три подвижных бриллианта. От украшений Happy Spirit начала 2000-х новенькие отличаются более тонким ободком и, главное, совершенной прозрачностью провенанса. С 2018 года все золото Chopard — «этичное», а значит, добыто без вреда для экологии сертифицированными артелями (хорошо оплачиваемых!) старателей.
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