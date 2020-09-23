Все сложно: 5 украшений из множества небольших и чистых бриллиантов

Happy Spirit

Chopard

В кольцах, подвесках, браслетах, серьгах и чокере обновленной линейки круглый подвижный бриллиант — всегда центр композиции. А вот охватывают его обручи из белого или розового золота, инкрустированные

или гладкие. В подвесках самых длинных колье коллекции — на цепочках 60 и 80 сантиметров — сразу три подвижных бриллианта. От украшений Happy Spirit начала 2000-х новенькие отличаются более тонким ободком и, главное, совершенной прозрачностью провенанса. С 2018 года все золото Chopard — «этичное», а значит, добыто без вреда для экологии сертифицированными артелями (хорошо оплачиваемых!) старателей.