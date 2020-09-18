TAG Heuer представили новые модели серии часов Carrera

Свежая версия TAG Heuer Carrera отличается 42-миллиметровым корпусом и лаконичным базелем из нержавеющей стали — у него отсутствует тахиметрическая шкала, чтобы передать эстетику легендарных Heuer Carrera с серебристым циферблатом (которые впервые были выпущены в 1963 году). Новые часы наделены функцией хронографа, об этом свидетельствуют кнопки и дополнительные счетчики на циферблате. Он, кстати, представлен в четырех цветовых вариантах: матово-черном, синем, темно-сером, серебристом с эффектом sunray. Над небольшим окошком даты в положении «6 часов» установлен малый постоянный счетчик секунд, а в положениях «3 часа» и «9 часов» расположены дополнительные счетчики, декорированные в технике azurage.