Свежая версия TAG Heuer Carrera отличается 42-миллиметровым корпусом и лаконичным базелем из нержавеющей стали — у него отсутствует тахиметрическая шкала, чтобы передать эстетику легендарных Heuer Carrera с серебристым циферблатом (которые впервые были выпущены в 1963 году). Новые часы наделены функцией хронографа, об этом свидетельствуют кнопки и дополнительные счетчики на циферблате. Он, кстати, представлен в четырех цветовых вариантах: матово-черном, синем, темно-сером, серебристом с эффектом sunray. Над небольшим окошком даты в положении «6 часов» установлен малый постоянный счетчик секунд, а в положениях «3 часа» и «9 часов» расположены дополнительные счетчики, декорированные в технике azurage.
TAG Heuer представили новые модели серии часов Carrera
Версии с черным и синим циферблатом дополняет H-образный браслет из нержавеющей стали, двухцветная модель с серебристым циферблатом и стрелками с покрытием из розового золота, а также версия с темно-серым циферблатом представлены в комплекте с ремешком из кожи аллигатора коричневого цвета.
Сапфировое стекло на задней крышке корпуса с винтовым креплением позволяет наблюдать за работой инновационного механизма Calibre Heuer 02 с ротором цвета розового золота. Он состоит из 168 компонентов (включая колонное колесо и вертикальную передачу, которые отличают хронографы усовершенствованной конструкции и присутствуют в премиальных мануфактурных механизмах) и обладает увеличенным запасом хода в 80 часов.
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