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Stephen Webster переосмыслили коллекцию 90-х Crystal Haze — получилась капсула с украшениями из 18-каратного белого и желтого золота

Дизайнерская концепция оригинальной коллекции — сочетание объемного купола из прозрачного граненого кварца с тонким слоем цветного драгоценного камня, была придумана Стивеном Вебстером в середине 90-х. Тогда же кольцо Crystal Haze стало фаворитом иконы поп-культуры Мадонны. Сейчас Stephen Webster переосмыслили коллекцию с учетом современных техник и трендов ювелирной моды: простые линии и обилие цвета, увеличенные под «граненой кварцевой линзой».

В переосмысленную капсулу CH2 вошли кольца, серьги, подвески и браслеты, выполненные из 18-каратного белого и желтого золота, кварца, бирюзы, соколиного и бычьего глаза, гематита, зеленого агата, рубина, белого и огненного опала.

Украшения из коллекции CH2 представлены эксклюзивно в бутиках Mercury.

Татьяна Зиза,
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