Stephen Webster переосмыслили коллекцию 90-х Crystal Haze — получилась капсула с украшениями из 18-каратного белого и желтого золота

Дизайнерская концепция оригинальной коллекции — сочетание объемного купола из прозрачного граненого кварца с тонким слоем цветного драгоценного камня, была придумана Стивеном Вебстером в середине 90-х. Тогда же кольцо Crystal Haze стало фаворитом иконы поп-культуры Мадонны. Сейчас Stephen Webster переосмыслили коллекцию с учетом современных техник и трендов ювелирной моды: простые линии и обилие цвета, увеличенные под «граненой кварцевой линзой».