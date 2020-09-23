Hublot становится официальным хронометристом Премьер-лиги

Бренд Hublot присутствует в мире футбола на протяжении многих лет. Это делает его идеальным партнером Премьер-Лиги, на которой собираются лучшие футболисты мира и знаменитые тренеры и за которой с нетерпением наблюдают болельщики во всем мире.
Как официальный хронометрист Лиги, Hublot будет отсчитывать время каждого матча на поле и на экранах телевизоров по всему миру. Кроме того, бренд предоставит для каждого матча свои знаменитые электронные табло в форме часов Big Bang Unico, которые будут использовать четвертые арбитры для показа замен и добавленного времени. Арбитры также будут носить смарт-часы Hublot Big Bang со знаменитой системой автоматического определения голов.
Hublot стал первым брендом класса люкс, который инвестировал в футбол, сотрудничая со швейцарской национальной сборной в 2006 году. Сейчас партнерские отношения компании охватывают международные, европейские, национальные, женские и клубные соревнования, а также отдельных легендарных игроков и тренеров. Например, Чемпионат мира ФИФА, Чемпионат Европы по футболу (среди мужчин и женщин), Лиги чемпионов УЕФА (среди мужчин и женщин) и Лиги Европы, ФК «Челси», ФК «Ювентус», ФК «Бенфика», ФК «Аякс», а также таких легенд в мире футбола, как Пеле, Марадона, Килиан Мбаппе, Дидье Дешам, Жозе Моуринью и Алекс Морган.
«Мы чрезвычайно рады и гордимся тем, что стали Официальным хронометристом Премьер-лиги. Это важная веха в развитии компании Hublot. С 2006 года мы показываем свою приверженность миру футбола и придаем особую ценность каждому соревнованию, футбольному клубу и игроку, с которым сотрудничаем. Мы с нетерпение ждем совместной работы, как на футбольном поле, так и вне его. Hublot любит футбол, и наше партнерство с Премьер-лигой еще раз это подтверждает!» — говорит генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе.
За матчами с участием 20 команд смотрят из 880 миллионов домов в 188 странах мира. По данным исследовательской компании Nielsen Sports, совокупная аудитория Премьер-Лиги составляет 3,2 миллиарда человек, что делает ее самой популярной футбольной лигой в мире.
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