Hublot становится официальным хронометристом Премьер-лиги

Бренд Hublot присутствует в мире футбола на протяжении многих лет. Это делает его идеальным партнером Премьер-Лиги, на которой собираются лучшие футболисты мира и знаменитые тренеры и за которой с нетерпением наблюдают болельщики во всем мире.

Как официальный хронометрист Лиги, Hublot будет отсчитывать время каждого матча на поле и на экранах телевизоров по всему миру. Кроме того, бренд предоставит для каждого матча свои знаменитые электронные табло в форме часов Big Bang Unico, которые будут использовать четвертые арбитры для показа замен и добавленного времени. Арбитры также будут носить смарт-часы Hublot Big Bang со знаменитой системой автоматического определения голов.